Bologna, 10 novembre 2019 - "Sono tanto arrabbiata. Demoralizzata. Da una settimana sto impazzendo tra banche e uffici perché, oltre a essere stata derubata di 2.500 euro, adesso dovrò anche rifare buona parte dei documenti. Un incubo". A parlare è una signora di 67 anni, l’ennesima vittima dei topi delle auto. Ossia, quelli che, sfruttando un attimo di distrazione delle automobiliste, rubano le loro borse di solito appoggiate sul sedile del passeggero. Il furto di cui è rimasta vittima la donna è avvenuto lo scorso 4 novembre, all’ora di pranzo, al parcheggio del Lidl di via Larga. Lo stesso posto dove, tre giorni fa, un’altra pensionata di 76 anni, è stata derubata della borsa, con dentro 250 euro, nello stesso modo.

Signora, come sono andate le cose?

"Ero andata a fare la spesa con mio marito, che ha 10 anni più di me. Avevamo parcheggiato l’auto un po’ in fondo. Io, come faccio di solito, ho appoggiato la borsa sul sedile anteriore, così da essere più libera per sistemare nel portabagagli le buste della spesa. Avevamo fatto un bel po’ di acquisti, quindi ci abbiamo messo un po’. Quando sono entrata in macchina, la borsa non c’era più".

Ha notato qualcuno o qualche movimento sospetto?

"Sì. All’inizio non ci ho fatto molto caso. Mentre sistemavo le buste in macchina c’era un uomo, un po’ anzianotto, con i capelli bianchi e ricci che ci osservava con insistenza e che fumava una sigaretta dietro l’altra. Poco prima che finissimo di caricare l’auto, l’ho visto andare via a bordo di un furgoncino rosso. Col senno di poi, sospetto che stesse lì a fare da palo ai ladri".

Nella borsa c’era molto denaro.

"Nella borsa di Trussardi (nuova) avevo con me 2.500 euro, oltre ai bancomat e alle carte di credito mie e di mio marito. Avevamo prelevato sia perché avevamo delle spese da sostenere, sia perché dovevo dare dei soldi ai miei figli. Pensare di essere stata derubata così mi fa stare malissimo".

C’erano anche documenti nel portafogli?

"Per fortuna no, altrimenti avrei dovuto cambiare anche le serrature, visto che i ladri si sono portati via pure le chiavi di casa. Quando l’altro giorno ho letto sul Carlino di un’altra signora derubata nello stesso modo al parcheggio del Lidl ho pensato che potesse essere opera della stessa banda".

Ha sporto denuncia?

"Sì, sono andata dai carabinieri della stazione Mazzini. Purtroppo al Lidl mi hanno detto di non avere telecamere di sorveglianza che inquadrano il parcheggio e questo rende più difficile individuare i responsabili del furto. Spero tuttavia che riescano in qualche modo a trovarli, perché quello che ci hanno fatto è davvero brutto. Noi siamo pensionati, 2500 euro sono tanti soldi. Adesso, in attesa che la banca ci dia le carte nuove siamo in difficoltà persino per fare le commissioni di tutti i giorni".