Derubata da un finto carabiniere e un falso tecnico del gas

Un bottino che vale oltre 30mila euro in contanti e preziosi quello che si sono assicurati i malviventi che l’altra mattina a Zola hanno messo in scena l’ennesima replica della truffa del carabiniere. Cambia la scenografia ma non cambiano gli attori: un finto tecnico della caldaia ed un complice in divisa da carabiniere. Due travestimenti ma una vittima reale: una 76enne che abita da sola nella zona residenziale intorno alla farmacia di Zola. Il primo atto si apre poco dopo le nove del mattino, con il finto tecnico che suona al campanello e comunica di dovere entrare per controllare il funzionamento dei termosifoni. Procedura periodica che non insospettisce la donna, che dà il tiro, attende sul pianerottolo l’arrivo del tecnico, un quarantenne con impeccabile divisa da lavoro. "Signora io faccio il giro dei termosifoni, se mi indica dove sono procedo. Lasci però la porta aperta perchè ho visto i carabinieri che stanno facendo dei controlli visto che ci sono stati furti nel palazzo" ha detto il finto tecnico.

La donna con un occhio alla tuta blu e al suo viavai, ma anche alla porta aperta, pochi minuti dopo vede l’entrata in scena di un carabiniere in impeccabile divisa, che teneva in mano una coppia di portafoto con immagini di famiglia appena ‘sparite’ da un tavolino del salotto. "Signora le riconosce? Le abbiamo appena recuperate dalla refurtiva di un ladro ed ora dobbiamo fare un controllo...Ha la cassaforte? Bisogna che ce la apra perchè adesso arriva il maresciallo per il prelievo delle impronte digitali".

La vittima ci crede, riconosce i suoi cari nei quadretti appena recuperati, acconsente, apre la cassaforte e spalanca l’accesso ai suoi valori e ai suoi ricordi più preziosi: orologi, gioielli, ma anche contanti tenuti al sicuro per ogni evenienza e per evitare di recarsi al bancomat per i prelievi. Sollevata per trovare tutto al loro posto la donna ha lasciato il carabiniere davanti alla cassaforte anche quando il tecnico l’ha invitata a chiudere e poi a riaprire l’acqua. Solo più tardi si è accorta che il sipario sulla truffa era già calato. Come ha raccontato ai carabinieri della stazione di Zola, quelli veri, che hanno raccolto la denuncia ed avviato le indagini.

Gabriele Mignardi