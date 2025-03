Derubata della bicicletta da corsa. Gli amici di pedale la ricomprano

rCASALECCHIO

"Ogni mattina mi sveglio, guardo la mia nuova bici e mi pare un sogno vederla nella stanza". Con queste parole Bianca Del Rocio Pruna Pastuna ha voluto ringraziare gli amici e le amiche del gruppo ciclistico Malini di Casalecchio che con una colletta le hanno comprato e consegnato una nuova bicicletta da corsa. Il 2025 era iniziato male per questa quarantenne ecuadoriana residente a Casteldebole, perché il 1° gennaio, in piazza Maggiore a Bologna, fu derubata della sua preziosa bici da strada. Rosy, così la chiamano tutti, si era unita al gruppone di oltre 30 persone che si era dato appuntamento per prendere la direzione di Bologna, con sosta fissa in piazza Maggiore. Ed è qui, attorno alle 11, che si era verificato il furto della sua bicicletta da corsa, nel momento in cui, come tutti i compagni, aveva appoggiato il suo mezzo a ridosso del Crescentone per andare a posare per la foto di gruppo sugli scalini di San Petronio.

L’ignoto ladro aveva approfittao della situazione per dileguarsi in sella alla sua bici, una Bianchi nera con telaio e cerchioni in carbonio, strisce rosse sulla forcella anteriore, un gruppo Campagnolo e freni tradizionali. Un esemplare, dal valore iniziale di migliaia di euro, della stessa misura della nuovissima Wilier con il telaio di alluminio, acquistata con il contributo volontario di decine di ciclisti che hanno fatto capo al laboratorio di Paolo Malini nel quartiere San Biagio, rispondendo all’appello del capitano del gruppo, Mauro Lambertini. Rosy è nata in Ecuador, ha lavorato in una ditta di pulizie e lo scorso anno al termine delle scuole serali ha preso il diploma di terza media, per poi iscriversi ad un corso per operatrice socio-sanitaria. "Da gennaio però aveva dovuto rinunciare alla sua grande passione sportiva per il ciclismo. E da ora, con la bella stagione, potrà riprendere le sue escursioni", commentano gli esponenti del gruppo.

Gabriele Mignardi