Derubati in piscina, ritrovano auto e cellulari

Rubano una macchina dal parcheggio della piscina e scappano: quattro giovani denunciati dai carabinieri per il reato di ricettazione in concorso. I carabinieri della Compagnia di Molinella e della stazione di Marmorta, comandata dal maresciallo Anthony Pornelluzzi, hanno denunciato un 20enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e un 16enne e due 17enni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per il reato di ricettazione in concorso.

La denuncia è scaturita a seguito dei fatti accaduti la mattina di domenica 10 luglio, quando un 23enne italiano è stato derubato della sua automobile, un’Alfa Romeo, modello Mito, che aveva parcheggiato nei pressi dell’acquapark di Monterenzio, al Villaggio della Salute Più, dove si era recato con i suoi due amici. Dopo essere tornati al proprio ombrellone dal quale si erano allontanati per un tuffo in piscina, il 23enne e suoi coetanei si sono accorti che qualcuno aveva aperto i loro zaini.

Da qui erano state trafugate le chiavi del veicolo intestato al 23enne e due smartphone, un iPhone 11 e un iPhone 14, di proprietà degli altri due giovani. I ragazzi vittime del furto sono subito andati al parcheggio dove avevano lasciato l’Alfa e, una volta verificato che l’autovettura non era più presente, mediante i sistemi di localizzazione dei telefonini di nuova generazione, il 23enne e i suoi amici si sono messi alla ricerca dei due cellulari che erano stati rubati poco prima. Questi sono stati localizzati, nella serata, nella non lontana Castel San Pietro Terme.

A seguito del tempestivo intervento dei carabinieri, attivati dai tre giovani, è stato possibile identificare le quattro persone, poi denunciate, che sono state trovate proprio a bordo dell’autovettura rubata. Sottoposti a una perquisizione personale, i tre minorenni sono stati trovati in possesso, a vario titolo, di alcuni grammi di sostanza stupefacente, hashish. Uno dei due 17enni, trovato in possesso di una modica quantità di droga, circa 7 grammi, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre l’altro 17enne e il 16enne, avendone una quantità maggiore sono stati denunciati all’autorità giudiziaria anche per detenzione di sostanze stupefacenti. L’automobile e i due smartphone sono stati restituiti dai carabinieri ai legittimi proprietari.

Zoe Pederzini