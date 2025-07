Derubato di mille euro mentre rientra in casa: aveva appena prelevato

Bologna, 1 luglio 2025 – Aveva appena prelevato i soldi, nella banca vicino a casa. Ma al rientro nella sua abitazione, un condominio in zona piazza Malpighi, ecco l’inconveniente. Un uomo di 68 anni è stato derubato alle spalle: il ladro gli ha sottratto un borsello con all’interno circa mille euro appena prelevati nella non distante banca Monte dei Paschi di Siena, in via Rizzoli. Il malvivente lo avrebbe seguito dallo sportello fino a casa, tenendosi a debita distanza. Un pedinamento quindi lungo via Ugo Bassi, di oltre 700 metri, fino a sorprendere il signore all’ingresso del condominio dove vive.

L’uomo, dopo il furto subito intorno alle 17 di domenica pomeriggio, ha subito chiamato la polizia che è prontamente intervenuta con una pattuglia della Squadra mobile. Il ladro però ancora non è stato rintracciato e le forze dell’ordine sono sulle tracce. Saranno visionate e messe al setaccio anche le telecamere presenti nella zona dove abita il signore, oltre a quelle delle attività lungo via Ugo Bassi e nelle vicinanze dello sportello di via Rizzoli.

Anche perché è da capire dove è iniziato realmente il probabile pedinamento del malvivente. Se in zona banca, se lungo la strada o se nelle vicinanze di casa del residente, classe 1957, di piazza Malpighi.

Non è la prima volta che si verificano furti del genere nella zona. Mesi fa venne rintracciata, dai carabinieri, una banda di giovani, anche minorenni, che rubava telefoni ai passanti.