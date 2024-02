Desenzano e Crema servono subito punti

DESENZANO (Brescia)

Nel pomeriggio il girone B di serie D propone sette incontri. Il resto della ventisettesima giornata verrà completato tra domani e mercoledì. Per quel che riguarda il programma odierno, la sfida di alta classifica tra Pro Palazzolo e Caldiero si candida a buon diritto al titolo di big-match di giornata. Classifica alla mano, infatti, le due contendenti guardano con interesse al primo posto e il duello diretto dirà quale delle due ha le migliori carte da giocare. Una partita da tripla che sarà seguita a distanza con interesse dalla Varesina, che spera di sfruttare la sfida tra le due rivali andando a fare bottino pieno in casa della Folgore Caratese. In chiave bresciana si segnala pure l’impegno interno del Desenzano, che è chiamato a fare bottino pieno col Ponte S. Pietro fanalino di coda per vedere se è possibile mantenere accesa la corsa play off. Tra le gare di questa giornata merita un occhio di riguardo il derby bergamasco tra Virtus Ciserano e Villa Valle, due cugine che sono decise a dare il massimo al di là di quello che può lasciare intravedere la classifica. Crema-Clivense, Club Milano-Legnano e Tritium-Castellanzese completano il turno.