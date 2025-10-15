Desertificazione, il piano Emil Banca: "Nuove filiali in aree decentrate"

"Le banche territoriali non vivono di finanza, ma di vicinanza al contesto locale". Così Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, commentando la scelta di "rilanciare" le aree decentrate, aprendo nuove filiali.

Galletti, dove Emil Banca ha deciso di aprire nuovi spazi in alcune piccole frazioni, andando un po’ in controtendenza rispetto al fenomeno della desertificazione bancaria?

"In quattro comuni siamo l’ultimo presidio bancario rimasto. Così siamo partiti ristrutturando i nostri spazi di Ponte Ronca e San Marino di Bentivoglio, nel Bolognese. A questi si aggiunge l’investimento sulla filiale di Portomaggiore (Ferrara). Apriranno poi a breve due nuove filiali: a Spilamberto (Modena) e Fidenza, nel Parmense, territorio regionale a maggior rischio di desertificazione bancaria parziale".

Come mai questa scelta?

"La scelta di essere presenti qui rimanda ad una logica di prossimità, ma anche a una precisa visione economica. Spilamberto è la patria dell’aceto balsamico, Fidenza è terra di eccellenze agroalimentari. In questi territori, per noi nuovi, intendiamo portare quei valori di prossimità che ci distinguono e costruire relazioni orientate all’economia reale, vicine alla vita delle imprese e delle famiglie".

Quali sono i rischi della desertificazione bancaria?

"Il pericolo è che si attivino dinamiche di sottosviluppo. I grandi istituti di credito si stanno ritirando dai luoghi meno proficui per concentrare risorse su attività a maggior valore aggiunto".

Quali sono i numeri di questo fenomeno?

"Ben 214mila emiliano-romagnoli abitano in comuni coperti da un solo sportello bancario, in ambiti a rischio desertificazione. In regione ci sono oggi 36mila cittadini che risiedono in territori – 27 in totale – che non sono serviti da alcun sportello bancario, quasi la metà dei quali sono esclusi da ogni presenza bancaria da oltre 10 anni. Dunque, quasi 2.500 imprese hanno sede e operano in territori comunali privi di sportelli".

Il trend degli ultimi cinque anni preoccupa?

"Senz’altro. Nel 2021 gli abitanti di comuni privi di sportelli erano quasi 10mila in meno. In un quinquennio, la desertificazione è cresciuta quasi del 40%, a scapito delle aree interne e dei contesti già più marginali che rischiano una fragilità sempre maggiore. Il 5% del territorio ha una presenza bancaria e il 20% è a rischio".

Una tendenza dovuta a un maggiore ricorso all’home banking?

"Sì, in generale la visione prevalente nel mondo bancario è questa. Oggi si preferisce ricorrere all’home banking e alla smaterializzazione del servizio, anche a costo di limitare la qualità della relazione con il territorio, nella prospettiva di ottimizzare i conti. Ma questo non è il nostro stile in quanto banca cooperativa, che nasce dal territorio e che ha radici profonde proprio nella relazione con i territori".