Desiati cerca le nostre radici

Domani alle 18 in Salaborsa nuovo appuntamento con la rassegna ’Le voci dei libri’. Protagonista questa volta sarà Mario Desiati, in dialogo con Marcello Fois, che presenta il suo ultimo libro ’Malbianco’ (Einaudi). Scrittore, poeta e giornalista, già vincitore di un premio Strega con ’Spatriati’ nel 2022, questa volta Desiati racconta di un viaggio a ritroso, geografico e della memoria, di un uomo alla ricerca delle sue radici. Ed è in Puglia che Marco, il protagonista, affronta il cammino a ritroso nel passato familiare, cercando di riempire di vuoti e frammenti che via via raccoglie. L’identità, di fatto, risiede (anche) nelle vite che ci hanno preceduti. Il paragone è con il ’malbianco’ che avvolge e infesta i tronchi degli alberi. Desiati indaga il rapporto tra l’individuo e le sue radici, il trauma e la vergogna, interrogando con coraggio il rimosso collettivo del nostro Paese.