Destino incerto per le attività: "Ci auguriamo di poter restare"

"Finalmente qualcosa si muove". C’è chi era sicuro non avrebbe mai pronunciato questa frase sul futuro del Dopolavoro ferroviario. Una storia infinita che va avanti da vent’anni, in cui tanti scenari sono apparsi all’orizzonte, senza mai trovare una quadra. Eppure, dopo tanta incertezza, le attività che nel Dlf vedono una casa potrebbero ora tirare un sospiro di sollievo.

La prima reazione è stata quella di stupore. "Apprendo dal Carlino che il Comune sta per acquistare gli spazi – confessa Giuseppe Longobardi di K.L. Sports, che al Dlf gestisce i campi da calcio e da tennis –. Passare diversi anni con questa Spada di Damocle sulla testa non è stato semplice". La seconda reazione invece è quella di speranza affinché, finalmente, "le parole espresse dal sindaco in campagna elettorale possano trovare un seguito": "Spero solo non chiuderanno tutto, perché sarebbe un peccato non dare continuità alle persone che al Dlf lavorano", spiega Longobardi.

La terza reazione è quella della paura: "Sono convinto si possa ristrutturare anche senza chiudere – chiude il gestore di K.L. Sports –: è questo l’unico timore che abbiamo. Siamo nelle mani del Comune, insomma: a noi farebbe piacere investire, e anche tanto, perché paghiamo un affitto importante e spero ci sia la possibilità di essere trattati come gli altri circoli sportivi".

Non solo sport, però, perché in via Serlio trovano linfa vitale tante realtà: dal bar Kinotto all’associazione Baumhaus, dal ‘Fuori Orsa’ all’Arena Puccini. Fino all’Associazione astrofili bolognesi, al centro anche di una puntata del nostro podcast Il Resto di Bologna qualche settimana fa, che oltre a raccontare le attività all’osservatorio di Monte Pastore aveva ammesso di essere in ansia per il proprio futuro. Ora, con la notizia dell’acquisizione, il presidente Giulio Busi racconta: "Speriamo che sia davvero così perché sembra una di quelle storie che non si chiudono mai. Il Comune ha mostrato l’intenzione di dare continuità a tutte le realtà, ma in mezzo ci possono essere piccoli problemi operativi, che alla fine sciocchezze non sono: noi, ad esempio, chiediamo le sale all’associazione Dlf, che presto potrebbe non avere più il diritto di concederle. Ci auguriamo quindi che il Comune faccia un passaggio graduale e garantisca anche il nostro futuro". L’associazione Dlf, intanto, non ha commentato gli sviluppi.