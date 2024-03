Detenuta trovata morta in cella a Bologna, Zuppi: "Suicidi, problema urgente"

Bologna, 21 marzo 2024 – Una detenuta di 55 anni, slovacca, si è tolta la vita oggi pomeriggio nel carcere della Dozza. Tragica fatalità, proprio in quel momento era in corso la visita del cardinale Matteo Zuppi. Il quale ora mette in guardia: "Questo ennesimo suicidio avvenuto in un istituto penitenziario dimostra quanto sia urgente risolvere il problema della detenzione nelle carceri. Non possono rimanere inascoltate le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito inaccettabile la media di un suicidio ogni tre giorni nei penitenziari italiani – tuona l’arcivescovo – . Giustizia, assistenza sanitaria, rieducazione e umanità devono incontrarsi per restituire alla pena quella sua funzione di ricostruzione di una nuova vita, una funzione che pare essersi persa tra sovraffollamento e mancanza di speranza".

La donna ha inalato del gas dalla bomboletta in dotazione ai detenuti per cucinare e riscaldare cibi e bevande; avrebbe lasciato un biglietto d’addio, escludendo dunque l’ipotesi legata al fatto che si fosse trattato di un incidente durante una ’sniffata’ di gas per procurarsi effetti allucinogeni. A dare notizia del decesso, il segretario del Sappe Giovanni Battista Durante e Gennarino De Fazio di UilPa Polizia penitenziaria.

Questa vita spezzata si unisce "ai 28 suicidi, 25 fra i detenuti e tre fra gli agenti, che hanno investito le carceri dall’inizio dell’anno", conta De Fazio. In un carcere peraltro straripante come è la Dozza, che conta oggi 850 detenuti a fronte di una capienza di 500. Torna così anche il tema del libero utilizzo delle bombolette a gas in cella, cui De Fazio aggiunge la richiesta al ministro della Giustizia Carlo Nordio e alla premier Giorgia Meloni di varare un decreto carceri che supplisca alla carenza di personale nella penitenziaria e dell’esubero di detenuti.