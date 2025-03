Detenuto evaso dal carcere di Bologna: gli era stata revocata la semilibertà

Bologna, 29 marzo 2025 – Un detenuto trentaquattrenne albanese è evaso ieri sera dal carcere bolognese della Dozza. Stando a quanto finora ricostruito, l’uomo, che era in regime di semilibertà, è stato informato ieri sera che sarebbe dovuto tornare a stare nelle sezione interne della casa circondariale perdendo il privilegio, a seguito di un’ennesima condanna.

Durante il trasferimento dal reparto semilibertà, che si trova nel cortile di accesso alla Dozza, l’uomo è fuggito dietro lo stabile e ha scavalcato il muro facendo perdere le sue tracce. Adesso la polizia penitenziaria, che ha diramato foto e generalità a tutte le forze dell’ordine, lo sta cercando.

Evento molto raro

Le evasioni dal carcere bolognese della Dozza non sono per nulla frequenti, anzi. L’ultimo dato di cronaca risale al 2011, quando gli agenti sventarono un tentativo di evasione di otto detenuti che erano stati sorpresi a scavare il cemento intorno alle inferriate delle celle.

Più frequenti, invece, le fughe dal carcere minorile del Pratello che si trova in pieno centro a Bologna, nell’omonima via. L’anno scorso, gli agenti della penitenziaria trovarono un grande buco scavato dietro a uno degli armadi della struttura.

Cos’è il regime di semilibertà

E’ uno dei benefici previsti per i carcerati che viene deciso dal tribunale della Libertà. Al condannato viene permesso di trascorre parte o tutta della giornata all’esterno del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale. Come ogni beneficio, può essere revocato come è avvenuto in questo caso.

Per essere ammesso alla semilibertà, il detenuto deve aver scontato almeno metà della pena quando la condanna inflitta è superiore ai sei mesi. La semilibertà può essere applicata fin dall'inizio quando la condanna è inferiore a sei mesi.