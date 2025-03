Detenuto morto alla Dozza mentre era nel reparto infermeria

Un detenuto marocchino di 35 anni è stato trovato morto, ieri mattina, nel letto della sua cella al reparto Infermeria della Dozza. L’uomo, stando a quanto riferisce il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, che ha dato la notizia, si trovava nell’istituto penitenziario da circa una settimana e assumeva metadone. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero stati rilevate evidenze relative a un suicidio: la prima ipotesi è che possa essersi trattato di un decesso naturale. Tuttavia, per fugare ogni dubbio, è stata disposta dall’autorità giudiziaria l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni. Si tratta dell’ottavo decesso registrato nelle carceri dell’Emilia-Romagna a partire da dicembre. Un’emergenza nell’emergenza dell’istituto bolognese, dove i detenuti sono oltre 850 - a fronte di una capienza di 500 persone - ed è altissima, tra la popolazione carceraria (in particolare tra quella che occupa il padiglione Giudiziario), la percentuale di soggetti con dipendenze.

