Bologna, evade un detenuto del Pratello: è caccia al fuggitivo

Bologna, 27 settembre 2024 - Un ragazzo di 18 anni detenuto al Pratello è fuggito questa mattina, approfittando di una visita all’ospedale Sant’Orsola per una contusione al naso.

Il ragazzo, che è pugliese ed era stato arrestato circa un mese fa in stazione a Bologna per l’aggravamento della misura cautelare dopo essere scappato dalla comunità in cui si trovava in Puglia, doveva scontare soltanto altri 10 giorni di detenzione.

Serrate le ricerche per rintracciarlo da parte degli agenti.

"Pare che tra qualche settimana avrebbe finito di scontare la pena, circostanza che certifica ulteriormente il fallimento totale del sistema penitenziario nel suo complesso”, dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Nonostante gli effetti del singolo episodio potrebbero non apparire e non essere gravissimi, atteso l'esiguo periodo di detenzione che il fuggiasco deve ancora scontare, considerata pure l'aggressione subita, esso conferma che le carceri, per adulti e minori, non assolvono a nessuna delle loro funzioni", aggiunge ancora il sindacalista De Fazio.