Detersivo al bar al posto dell’acqua. Verso il processo per lesioni gravi: "Ora questa mamma vuole giustizia"

Era finita in coma dopo che al bar le avevano servito il detersivo al posto dell’acqua, si va verso il processo per lesioni gravi. Ieri è stato notificato il decreto di citazione a giudizio. L’udienza davanti al giudice di pace è fissata per il 20 marzo. Unica indagata, la barista del locale. "La mia assistita vuole giustizia. Chiede di essere risarcita e vuole che queste persone siano punite", commenta l’avvocato Giulio Cristofori, legale della 48enne.

Il calvario per la donna, mamma di quattro figli, è iniziato il 2 novembre, giorno in cui ha fatto colazione nel solito bar in zona Savena, che si trova proprio di fronte al palazzo in cui lei prestava servizio. Dopo aver ingerito il detersivo, credendo che fosse acqua, ha iniziato a vomitare, è finita in ospedale ed è stata in coma per quasi dieci giorni. Era arrivata la polizia del Commissariato di Bolognina-Pontevecchio ed era scattata l’indagine con il pm Morena Plazzi. La 48enne aveva riportato lesioni gravi a cavo orale, mucosa di esofago e stomaco ulcerata e sanguinante per un “quadro endoscopico compatibile con lesioni di grado medio-alto da ingestione di caustici”. Non è più riuscita a tornare al lavoro.

"La signora sta meglio – spiega Cristofori –, ma sta ancora assumendo farmaci ed è sottoposta a cure, le sue condizioni migliorano, sta svolgendo controlli periodici. Non è tornata al lavoro, non se la sente. Ha un blocco psicologico, oltre agli strascichi fisici, anche perché il palazzo in cui prestava servizio si trova proprio di fronte a quel bar. Fatica a riprendere le abitudini quotidiane. Sarà sottoposta a consulenza tecnica medico-legale". Segue la vicenda assicurativa il collega civilista Nicola Montanari: il sinistro è stato aperto, "entro gennaio o al massimo per febbraio ci sarà la visita del perito assicurativo – prosegue Cristofori –. Dopodiché si quantifica il danno. Il 20 marzo ci costituiremo parte civile per chiedere i danni. Sono passati più di due mesi ed è ancora molto provata, è accudita in famiglia e attorno ha una rete sociale, ma si trova in difficoltà: tutto questo ha avuto un importante effetto economico su un nucleo familiare con quattro figli".

"L’imputazione si è ridimensionata rispetto a quello che sembrava in un primo momento, si procede davanti al giudice di pace – commenta l’avvocato Fabio Chiarini, legale della barista indagata –. Comunque, l’assicurazione è in contatto con Montanari per definire il risarcimento. La mia assistita, sia nell’immediatezza del fatto che dopo, era estremamente provata per quello che è successo, è stata malissimo. Per fortuna la donna ha ingurgitato una piccola quantità. L’assicurazione rimborserà, da parte nostra massima disponibilità. La prossima settimana cercheremo di stringere i tempi, anche per non dilungare la questione. Il fatto è accaduto, purtroppo c’è poco da dire, la difesa tecnica in questo caso è molto ridotta: punteremo sulla condotta indennizzatoria riparativa per l’estinzione del reato".