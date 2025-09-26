Le servirono detersivo in un bar di Bologna, si tratta sui risarcimenti. “Una vita rovinata”

Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
CronacaLe servirono detersivo in un bar di Bologna, si tratta sui risarcimenti. “Una vita rovinata”
26 set 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
La mamma 48enne era finita in coma. Il suo legale: “Non riesce più a lavorare”. L’avvocato difensore della barista, unica indagata: “È stato un errore lavorativo”

In tribunale si è discusso del risarcimento, chiesto il rinvio congiunto da parte degli avvocati: la prossima udienza sarà il 5 marzo

Bologna, 26 settembre 2025 – Al bar le avevano servito detersivo al posto dell’acqua ed era finita in coma per quasi dieci giorni. Ora, la donna, 48 anni, mamma di quattro figli, “presenta un post-traumatico con strascichi permanenti a livello psicologico. Ha paura di fare qualsiasi cosa, non entra più in un bar e da allora non è più riuscita a ricominciare a lavorare. Una vita rovinata”. A fare il punto l’avvocato Giulio Cristofori, che assiste la 48enne nel procedimento per lesioni gravissime davanti al giudice di pace Cristina Piazza (pm Morena Plazzi).

E ieri, è stato chiesto il rinvio congiunto da parte degli avvocati: si è in fase di trattativa con l’assicurazione. La prossima udienza sarà il 5 marzo 2026. Per la parte assicurativa-risarcitoria, c’è l’avvocato civilista Nicola Montanari.

Da stabilire ancora se i danni fisici riportati siano permanenti o meno.

L’avvocato Fabio Chiarini, che assiste la barista - unica indagata - che quel giorno alla donna aveva servito il detersivo sottolinea: “Stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione di fronte a questo grave fatto invalidante per risarcire la parte offesa, ma anche per fare uscire dal processo e assolvere chi ha purtroppo commesso un errore lavorativo comprensibile”.

Il fatto risale al 2 novembre dell’anno scorso. La 48enne è andata a fare colazione, come sempre, in un bar in zona Savena, a Bologna, un locale che frequentava spesso in quanto prestava servizio come colf nel palazzo di fronte. Dopo aver consumato una brioche e un latte macchiato, ha chiesto alla solita barista di darle un bicchierino d’acqua. La barista l’ha servita. Dopo un primo sorso, la 48enne si è però subito resa conto che non si trattava di acqua: ha ingerito in parte il liquido e sputato il resto.

“Ma cosa mi hai dato?” e poco dopo la barista le avrebbe risposto che forse era rimasto lì un po’ di detersivo per la lavastoviglie.

In pochi istanti la situazione è precipitata: la 48enne ha iniziato a vomitare. “Sentivo un fortissimo dolore alle labbra e alla gola”, ha riferito in seguito.

Ha chiesto l’intervento dei soccorsi: è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove è stata ricoverata.

Dai primi controlli, sono state riscontrate lesioni a cavo orale e mucosa di esofago e stomaco ulcerata e sanguinante per un “quadro endoscopico compatibile con lesioni di grado medio-alto da ingestione di caustici”.

In seguito, dal bar si erano detti “preoccupati e molto dispiaciuti” per quanto successo.

