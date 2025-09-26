Le servirono detersivo in un bar di Bologna, si tratta sui risarcimenti. “Una vita rovinata”

Bologna, 26 settembre 2025 – Al bar le avevano servito detersivo al posto dell’acqua ed era finita in coma per quasi dieci giorni. Ora, la donna, 48 anni, mamma di quattro figli, “presenta un post-traumatico con strascichi permanenti a livello psicologico. Ha paura di fare qualsiasi cosa, non entra più in un bar e da allora non è più riuscita a ricominciare a lavorare. Una vita rovinata”. A fare il punto l’avvocato Giulio Cristofori, che assiste la 48enne nel procedimento per lesioni gravissime davanti al giudice di pace Cristina Piazza (pm Morena Plazzi).

E ieri, è stato chiesto il rinvio congiunto da parte degli avvocati: si è in fase di trattativa con l’assicurazione. La prossima udienza sarà il 5 marzo 2026. Per la parte assicurativa-risarcitoria, c’è l’avvocato civilista Nicola Montanari.

Da stabilire ancora se i danni fisici riportati siano permanenti o meno.

L’avvocato Fabio Chiarini, che assiste la barista - unica indagata - che quel giorno alla donna aveva servito il detersivo sottolinea: “Stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione di fronte a questo grave fatto invalidante per risarcire la parte offesa, ma anche per fare uscire dal processo e assolvere chi ha purtroppo commesso un errore lavorativo comprensibile”.

Il fatto risale al 2 novembre dell’anno scorso. La 48enne è andata a fare colazione, come sempre, in un bar in zona Savena, a Bologna, un locale che frequentava spesso in quanto prestava servizio come colf nel palazzo di fronte. Dopo aver consumato una brioche e un latte macchiato, ha chiesto alla solita barista di darle un bicchierino d’acqua. La barista l’ha servita. Dopo un primo sorso, la 48enne si è però subito resa conto che non si trattava di acqua: ha ingerito in parte il liquido e sputato il resto.

“Ma cosa mi hai dato?” e poco dopo la barista le avrebbe risposto che forse era rimasto lì un po’ di detersivo per la lavastoviglie.

In pochi istanti la situazione è precipitata: la 48enne ha iniziato a vomitare. “Sentivo un fortissimo dolore alle labbra e alla gola”, ha riferito in seguito.

Ha chiesto l’intervento dei soccorsi: è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove è stata ricoverata.

Dai primi controlli, sono state riscontrate lesioni a cavo orale e mucosa di esofago e stomaco ulcerata e sanguinante per un “quadro endoscopico compatibile con lesioni di grado medio-alto da ingestione di caustici”.

In seguito, dal bar si erano detti “preoccupati e molto dispiaciuti” per quanto successo.