Deve scontare 10 anni. A spasso tranquillo in zona univesritaria

Un curriculum ricchissimo, contraddistinto in particolare da reati contro le forze dell’ordine e, in generale, contro la persona. Era ricercato in mezza Italia, ma il trentaquattrenne senegalese se ne stava serenamente in zona universitaria, non pensando neppure lontanamente a passare inosservato. Al contrario, quando l’altro giorno i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro lo hanno riconosciuto, lo hanno notato proprio perché indossava un enorme paio di occhiali da sole vintage.

Eppure, sarebbe stato meglio per lui non dare nell’occhio, visto che aveva in atto un rintraccio, per scontare una condanna definitiva a 10 anni, frutto di un cumulo di pene. Il trentaquattrenne è stato visto dai carabinieri in piazza Scaravilli: era ricercato dal dicembre del 2023. L’uomo, in tutto questo tempo, era riuscito a sfuggire alle forze di polizia che lo stavano cercando in tutta Italia.

Intanto, a suo carico, a settembre scorso era stato emesso un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione per 10 anni complessivi di reclusione. Una mole determinata dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna che aveva ricevuto per una serie di reati commessi negli ultimi anni: violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, e poi evasione, maltrattamenti contro familiari o conviventi, furto aggravato e danneggiamenti. Un percorso netto, che ha portato a spalancare per lui le porte della Dozza, dove è stato accompagnato dai carabinieri dopo l’arresto.

n. t.