Deve scontare due anni di carcere. Trovato e arrestato in via Milazzo

Doveva scontare ancora due anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione, in relazione a condanne per episodi di spaccio spaccio e rapine. Il trentasettenne tunisino è stato rintracciato l’altro giorno dai carabinieri del Nucleo Operativo mentre si aggirava in via Milazzo: i militari dell’Arma lo hanno subito riconosciuto e hanno così eseguito il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione che era stato emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura. L’uomo, domiciliato in città e disoccupato, è stato accompagnato dunque in caserma per gli atti: durante gli accertamenti, il trentasettenne ha consegnato spontaneamente ai militari un pezzo di hashish di 7,7 grammi che aveva in tasca. Arrestato dai Carabinieri, l’uomo è stato accompagnato in carcere dove sconterà la pena residua di 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna, ricevute in passato per reati in materia di sostanze stupefacenti e rapina.