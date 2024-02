’Devo fare la Dakar’: il libro di Giraldi

’Enduro 051’ festeggia i 2000 iscritti con una serata in compagnia dei ’dakariani’ Jader Giraldi e Francesco Catanese, stasera dalle 19,45 alla Birreria Doppio Malto in via Stalingrado 42, ad ingresso libero.

’Enduro 051’ è un’importante realtà bolognese che promuove il mototurismo in fuoristrada, e per festeggiare l’importante traguardo dei 2000 iscritti invita tutti gli appassionati a una serata in compagnia di due storici ’dakariani’: il bolognese Francesco Catanese e il romagnolo Jader Giraldi, appena rientrati dalla edizione 2024 della celebre competizione. In particolare, Jader illustrerà il suo libro ’Devo fare la Dakar’, dedicato agli aspetti sportivi e umani di questa favolosa avventura. Saranno poi resentate due manifestazioni dell’offroad amatoriale emiliano: il ’Calanchi Trophy’ a cura del Motoclub Castel San Pietro Terme, e il ’Maranello-Mugello’ del Moto Club Maranello.