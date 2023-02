Di corsa per la solidarietà Ascom lancia ’Run5000’

Le persone si dividono in due categorie: chi ama correre e chi lo odia. Ma se fatto per una giusta causa, il discorso cambia. Il 5 marzo, in occasione della Bologna Marathon, gli enti del Terzo settore di Ascom danno il via alla prima edizione di Run5000, una staffetta di beneficenza per raccogliere fondi per gli enti che aderiscono all’iniziativa, con la collaborazione di Comune e Bologna Marathon e il sostegno di Banca di Bologna. Alla staffetta (5 km più 5 da percorrere in squadre di quattro persone) hanno aderito A.i.a.s Bologna onlus, Fanep odv, Fondazione Policlinico Sant’Orsola onlus, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Face Foundation Italia, Fondazione Dopo di noi onlus, Fondazione Ant Italia onlus, Susan G. Komen Italia, Fondazione Opimm (Opera dell’immacolata onlus), Associazione L’Aliante, Amaci odv, Ageop Ricerca odv, Ail Bologna odv, Angsa Bologna, Loto onlus.

Alla Run5000 possono iscriversi adulti e bambini, facendo riferimento a uno degli enti aderenti. Le iscrizioni scadono venerdì 24 e la quota partecipativa diventa donazione per l’ente scelto. A palazzo Segni Masetti, per presentare l’iniziativa, il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli, l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, la presidente di Bologna Marathon Teresa Lopilato, il presidente della federazione terzo settore Ascom Nicola Turrini e Francesca Caselli, responsabile del servizio comunicazione Banca di Bologna. "Run5000 lancia un messaggio di solidarietà cui la città ha risposto presente – spiega Tonelli –. Il nostro grazie va alle realtà che con tenacia aiutano chi è in situazioni di fragilità. Aderire è l’occasione per ricambiare quanto fanno ogni giorno".

m. g.