Di Masi: "Elisa, investigatrice pasticciera"

di Benedetta Cucci

La letteratura per ragazzi ha una nuova protagonista: si chiama Elisa, ha 11 anni, parla coi dolci e risolve misteri. L’ha creata Tiziana Di Masi, bolognese d’adozione, autrice e attrice con una vita artistica impegnata tra passione civile e entusiasmo gastronomico che l’8 marzo alle 18,30 e al Grand Hotel Majestic "già Baglioni", presenterà La signorina in dolce. Investigatrice pasticciera, edizioni Buk Buk e illustrazioni di Sara Benecino.

Tiziana Di Masi, lei ha prima creato il suo personaggio in trench fucsia per scoprire il meglio del mondo goloso e poi il suo alter ego è diventata una bambina.

"Nel sito la Signora in Dolce c’ero proprio io, alle prese con le creazioni pasticciere. Il libro nasce invece per spiegare chi è questa signora, perché in tanti mi chiedevano da dove nascesse questa ossessione. Ecco che il romanzo, lettura consigliata dai 10 anni in poi e perfetto per tutta la famiglia, ha come protagonista una bambina di 11 anni. Si tratta di Elisa, un po’ bambina e un po’ ragazzina e in questo senso ottima espressione della mia visione del mondo. Lei ha il magico potere di parlare con i dolci".

Ci racconti di più.

"I dolci le rivelano i loro segreti, dettagli che non tutti possono intercettare. Grazie a queste rivelazioni, lei riesce a risolvere dei casi di ogni tipo, non solo legati ai dolci, perché nel primo romanzo la vediamo alle prese con la sparizione della zia, di cui da trent’anni non si sa più nulla".

Con quali dolci parla Elisa?

"Il primo è la torta di compleanno, ovvero il pan di Spagna, che solitamente accoglie le candeline e diventa quindi custode dei desideri più profondi di ognuno di noi. Il pan di Spagna non ha più voglia di essere un mero servitore, sempre condito, perché quando nacque a metà Settecento, da un’intuizione del pasticciere genovese Giovan Battista Cabona, allora a Madrid, era una torta di primo livello. L’ultimo dolce, invece, sarà l’Apple Pie, che rivelerà il mistero della sparizione della zia. Nel romanzo di zie ce ne sono parecchie e ogni riferimento alla mia famiglia è voluto, parti esoteriche comprese".

Non solo dolci e indagini, con questo primo romanzo che avrà altri capitoli, lei vuole suggerire un paio di cose...

"Da sempre il dolce è demonizzato, è appunto il peccato di gola, per alcuni è superfluo. A mio parere è un orizzonte straordinario quello del dolce, ottimo anche come regolatore d’umore poiché il dolce è il più antidepressivo. Sto dicendo che bisogna mangiarsene un sacco? No, il segreto è imparare l’equilibrio e la misura, come Elisa, che non si abbuffa ma impara a riconoscere la qualità e invita i suoi coetanei cercarla sempre. Il dolce è metafora di relazione e amore per gli altri".