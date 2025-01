Di mobili e biciclette non si butta via niente

Dare nuova vita a mobili, biciclette, arredi in legno che altrimenti sarebbero destinati alla discarica trasformandoli anche in strumenti per creare nuova socialità: è questo l’obiettivo di "Ri.Circolo", il progetto del Comune di San Lazzaro che si è aggiudicato il bando Atersir per ridurre la produzione di rifiuti, con un finanziamento di poco superiore ai 53mila euro. "Ri.Circolo" troverà spazio all’interno del nuovo Centro del Riuso comunale "Ancora" di via Emilia 297/A, inaugurato a marzo del 2024 e gestito dalle cooperative sociali Piazza Grande e Martin Pescatore: qui si creeranno nuovi servizi a disposizione dei cittadini e l’organizzazione di una serie di attività formative con l’obiettivo di sviluppare una coscienza ecologica e un’autentica cultura del riuso.

"Con questo progetto vogliamo cercare di diminuire ulteriormente la produzione di rifiuti e rendere il nostro Centro del Riuso un vero e proprio punto di riferimento per l’economia circolare – spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Sara Bonafè –. Un obiettivo che è diventato una necessità se vogliamo contribuire in modo concreto alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda e nel quale viviamo ogni giorno". Ecco quindi che all’interno degli spazi di "Ancora" ci sarà "Incantesimi di legno", uno spazio dedicato alla riparazione e alla rigenerazione di arredi in legno. Tra i tanti mobili e accessori che i cittadini decidono di non utilizzare più ci sono infatti molti che necessitano solo di piccole manutenzioni e riparazioni per tornare ad essere utili. Attraverso la rigenerazione inoltre si potranno recuperare anche parti di mobili assegnando loro nuove funzioni e quindi nuova vita: un’anta di un armadio può diventare un separé, una vecchia macchina da cucire potrà essere modificata e utilizzata come tavolino e così via di volta in volta con soluzioni diverse e originali. Nel Centro del Riuso di via Emilia, inoltre, nascerà anche una "Ciclofficina di comunità", uno spazio dotato di attrezzatura specifica per la riparazione di biciclette, messa a disposizione di tutti.

Sarà inoltre possibile il recupero di vecchie biciclette donate al Centro o intercettate grazie a specifici protocolli per il recupero di bici abbandonate in strada, evitando quindi che diventino un rifiuto. E poi spazio anche all’Attrezzoteca, una vera e propria "biblioteca degli attrezzi" a disposizione dei visitatori del Centro del Riuso, dove si potranno trovare gli utensili per l’esecuzione di lavori di manutenzione domestica e oggetti: chiunque potrà chiedere in prestito il materiale, portarlo a casa e riconsegnarlo con tempi e modalità stabilite proprio come succede per il prestito di un libro.

z. p.