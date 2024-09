"Di notte non esco, sto chiuso in casa" Nelle vicinanze della Fiera del Libro a Bologna, Renato Siviero esprime preoccupazione per la sicurezza notturna in piazza XX Settembre, sottolineando la presenza di atti criminali e la necessità di maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Confronta la situazione con altre città italiane, evidenziando l'importanza della presenza di pattuglie per garantire la sicurezza pubblica.