Di Pisa e le vetrine rossoblù: "Grande successo, giusto replicare"

"Per noi e per la città intera questa è una manifestazione di grande attaccamento". Valentino Di Pisa, vicepresidente di Confcommercio Ascom, ribadisce l’importanza di un’iniziativa diventata ormai un simbolo. Un appuntamento che tutti stavano aspettando con trepidazione, che riunisce sotto lo stesso cappello tante realtà cittadina in nome dell’amore per il calcio e per i propri colori. Dal successo dello scorso anno al bis di questa stagione, in modo da sostenere di nuovo i rossoblù, ma soprattutto per cementificare lo spirito di appartenenza dei bolognesi alla squadra. Oggi più forte che mai. E allora Di Pisa rilancia sulle pagine del Carlino l’inno Fino alla fine, Forza Bologna, che si traduce nella campagna per abbellire e arricchire le vetrine sotto le Torri con sciarpe, magliette, memorabilia e cimeli rigorosamente e ovviamente rossoblù. In nome di un’altra, grande impresa alla portata della squadra guidata da Vincenzo Italiano.

Di Pisa, come nasce la volontà di riproporre il progetto?

"È un’iniziativa che come associazione dei commercianti abbiamo caldeggiato fortemente. In primis per il successo che ha avuto lo scorso anno, certo".

Poi?

"Per la volontà di dare riconoscimento all’autorevolezza che questa dirigenza, dal presidente all’amministratore delegato fino a tutto lo staff tecnico, ha dimostrato in questi anni. E che oggi ci permette di dire che il Bologna è nel gotha del calcio italiano".

Replicare le vetrine rossoblù era una sorta di atto quasi dovuto, insomma.

"L’anno scorso qualcuno avrà detto ‘è stato colpo di fortuna’. Quest’anno il Bologna sta dimostrando che non è stato così".

Nonostante sia cambiato l’allenatore e siano andati via giocatori protagonisti dell’ultima stagione, si conferma ancora una volta l’importanza nel calcio di una società solida.

"L’impianto societario è fortissimo, autorevole nel panorama del calcio italiano e ormai anche europeo".

Gli associati come hanno reagito alla notizia di una nuova ventata di vetrine rossoblù?

"Un anno fa ha avuto grande successo e i nostri associati ci chiedevano ‘la facciamo o no?’".

C’era molta voglia...

"Abbiamo aspettato metà campionato come giusto che fosse e oggi ci sono tutte le condizioni per gridare ‘Fino alla fine, forza Bologna’ per sperare in un risultato che ci porti di nuovo nelle competizioni europee".

Il format sarà lo stesso?

"Sì, ma pensiamo anche a qualche innovazione".

Di che tipo?

"Stiamo pensando a premi distinti per i vari settori e le varie categorie".

Una spinta in più per sostenere i commercianti in questo momento?

"Non sto a dire quello che vale per la città questa dimostrazione di calcio. E sì, in effetti, in un momento da punto di vista economico sicuramente non felicissimo, speriamo che le gioie sportive facciano un po’ da calmiere e favorisca l’entusiasmo, la grande felicità di quando si va allo stadio. La città è unita, i commercianti sono uniti e questa iniziativa è qualcosa di molto piacevole per tutti".