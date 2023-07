Di Stasi a Hera, Azione attacca: "Inopportuno"

"Non faccio commenti su nomine che competono ai sindaci metropolitani". Ha buttato la palla in calcio d’angolo il sindaco Matteo Lepore, alla domanda ieri su una valutazione, da parte sua, della possibilità che Enrico Di Stasi entri a far parte del Cda di Hera. Di Stasi, che deve essere indicato dai Comuni minori per il patto di secondo livello, è già segretario cittadino del Pd e membro dello staff del Gabinetto del sindaco in Città Metropolitana. Sul suo nome ci sono le resistenze di alcuni sindaci, e ieri anche Azione non ha usato giri di parole. "Pur non avendo alcun pregiudizio sulla persona di Enrico Di Stasi, riteniamo che la sua nomina sarebbe del tutto inopportuna", ha dichiarato il partito di Carlo Calenda. "Non ci sono competenze specifiche di Di Stasi sulla materia trattata, in spregio al merito". Azione fa notare che andrebbe scelta "una figura di riferimento dei territori della provincia", ma con il segretario cittadino del Pd si crea "un’ulteriore mortificazione della dimensione metropolitana, confermando il ‘bolognocentrismo’ dell’amministrazione".

E ancora: "Poiché Di Stasi lavora nell’ufficio di gabinetto del sindaco della Città metropolitana, ci sarebbe un evidente conflitto di interessi, essendo il suo datore di lavoro (il sindaco della Città metropolitana) anche dentro la governance di Hera, come sindaco del Comune capoluogo". Conclusione: "E’ triste dover prendere atto che si continua a scambiare la rappresentanza politica e strategica con la gestione delle correnti di partito o dei micro-interessi contingent – chiosa Azione –. Invece di giocare ognuno la sua partita, solo sui servizi erogati, i soci non dovrebbero limitarsi ad accettare la logica del dividi et impera, ma dovrebbero esercitare i loro diritti di indirizzo e controllo su temi importantissimi come investimenti, tempi e strategie di sviluppo di Hera".

pa. ros.