Di Stasi disegna il Pd del futuro "Una campagna straordinaria di tesseramento per Schlein"

di Andrea Zanchi

Se c’è stato un epicentro dell’onda Schlein, in queste primarie Pd, è stato Bologna città, dove la segretaria dem ha stravinto. Per la soddisfazione, anche, di Enrico Di Stasi, segretario cittadino del Pd, tra i pochi dirigenti locali apertamente schierati con Schlein fin dall’inizio. Una scelta doppiamente difficile, visto che sotto le Due Torri quasi tutti si erano schierati con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e visto che a queste latitudini il peso della macchina organizzativa e degli iscritti pesa ancora molto.

Di Stasi, come siete riusciti a ribaltare l’orientamento dei circoli, che avevano premiato Bonaccini?

"Già nel voto fra gli iscritti la differenza fra i due candidati era davvero minima in città, poi nelle primarie aperte si sono aggiunte tante persone che in questi due mesi si sono riconosciute nella nostra mozione. I numeri vedono Bologna al primo posto per partecipazione con oltre 21.000 votanti, e 12.000 di questi hanno preferito la proposta di Elly. Al di là del risultato, dunque, devo ringraziare di cuore il popolo del Pd, che anche questa volta ci ha voluto dare fiducia, partecipando numeroso alle fasi del congresso".

Ma i vostri iscritti non sono delusi? Non temono un ridimensionamento del loro ruolo?

"Prima di questo congresso molti davano il Pd per morto; i nostri iscritti che sono la nostra linfa, hanno dato un contributo fondamentale nel mantenere viva una discussione congressuale partita non benissimo, ma che oggi ci vede di nuovo protagonisti della politica nazionale".

Gran parte del gruppo dirigente locale si era schierato con Bonaccini: ora teme una spaccatura profonda?

"Stefano ha dimostrato un grande coraggio mettendosi in gioco e ritengo sia giusto dargliene atto. Le aspettative erano sicuramente molto alte fra i tanti che hanno aderito alla sua mozione, forti anche di sondaggi e di una opinione pubblica che dava il risultato certo. Elly ha saputo allargare il perimetro, parlando a mondi che da tempo aspettavano un messaggio da noi, e che hanno risposto. Non dobbiamo perdere questa occasione di rilancio. Gli avvenimenti degli ultimi giorni mi fanno immaginare più che una spaccatura, una volontà di sintesi politica, una unità non di facciata, su cui si stanno spendendo direttamente i due protagonisti, incarnando davvero lo spirito del Pd".

Il tesseramento ha riaperto: cosa vi aspettate sotto le Due Torri?

"Sta succedendo qualcosa di inedito nella politica italiana. Il dibattito generato dal congresso e la vittoria di Elly stanno avvicinando tante persone nuove al partito, interessate a iscriversi. A livello nazionale sono già alcune migliaia in pochi giorni. A Bologna, già durante la fase congressuale avevamo assistito a un aumento significativo degli iscritti. Tra pochi giorni partirà una campagna straordinaria di tesseramento che stiamo definendo, in collaborazione con i circoli e i territori".

Vi aspettate che Schlein riconosca il ruolo di Bologna anche con deleghe di peso in segreteria nazionale?

"Bologna esprime la prima segretaria nazionale donna del Pd, e non è poco. Sono sicuro che Elly saprà produrre innovazione anche nella costruzione dei nuovi gruppi dirigenti con autonomia e determinazione. Ci troverà sempre al suo fianco nella capacità di rappresentare un’idea di società alternativa alla destra".