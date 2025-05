Di Stasi in campo: candidato unitario

Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare oggi: Enrico Di Stasi, attuale segretario cittadino del Pd, sarà il candidato unitario dei dem per il congresso provinciale che si aprirà il 29 maggio. Di Stasi, salvo imprevisti dell’ultima ora, si candiderà proprio nella giornata odierna dopo che tra le correnti dem – l’ala Schlein/Lepore e i riformisti – si è trovato l’accordo definitivo sul suo nome e sono state superate le ultime perplessità sulla sua figura, in particolar modo il suo incarico nello staff del sindaco, considerato alla fine uno scoglio non insuperabile in nome dell’unità del Pd, soprattutto dopo un periodo di profonde divisioni interne che hanno portato al passo di lato della segretaria Federica Mazzoni.