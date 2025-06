Di Stasi sotto la lente di FdI: "Ora lasci il cda di Hera"

Enrico Di Stasi, nuovo segretario provinciale del Pd, è già nel mirino di Fratelli d’Italia. Stefano Cavedagna, europarlamentare meloniano ed ex capogruppo in Comune, mette sotto la lente gli incarichi del neo leader dem. Che, oltre a guidare la Federazione di Bologna, siede nel cda di Hera ed è capo della segreteria politica del sindaco Matteo Lepore in Città Metropolitana. Due ruoli su cui Di Stasi ha, da subito, chiarito: "Non sono in contraddizione e non escludo che verranno fatti dei ragionamenti in merito. Ma sappiamo quali sono le difficoltà che hanno i partiti a mantenere i propri gruppi dirigenti". Per il resto, ha sottolineato, "il Pd fa il Pd ed è indipendente dalle istituzioni".

Cavedagna, che cosa ne pensa del nuovo segretario dem e dei suoi incarichi in Hera nello staff di Lepore?

"Che ci sia incompatibilità, se non sul piano giuridico, da verificare, per una questione di opportunità politica".

Di Stasi dice che il suo ruolo non è in contraddizione con il suo mestiere.

"Rimane il fatto che è dirigente di un partito politico e dirigente di un ente partecipato dal Comune di Bologna, dove, tra l’altro, ha un ruolo nello staff del sindaco in Città metropolitana. Insomma, come fa a dichiarare di essere indipendente nel ruolo di membro del Cda di Hera? Dal punto di vista politico è inopportuno e rischia di causare conflitti d’interesse".

Dovrebbe dimettersi anche se il suo incarico in Hera scade tra un anno?

"Se è incompatibile o inopportuno, certo, dovrebbe dimettersi subito. Se dice che è il suo lavoro dal quale viene sostentato per poter svolgere il ruolo di segretario del Pd, sarebbe ancora più grave perché vuol dire che percepisce uno stipendio da Hera per fare il capo del partito".

Il tema che pone Di Stasi non riguarda solo il Pd: i partiti non hanno abbastanza risorse per stipendiare i propri dirigenti...

"I rappresentanti locali di FdI non hanno mai ricevuto stipendi dal partito per fare i coordinatori. La cosa che contestiamo a Di Stasi è di continuare a svolgere un ruolo che dovrebbe essere indipendente, rivestendo un incarico di parte. Sembra che il Pd metta i suoi interessi prima di quelli dei cittadini".

Il fatto di avere contemporaneamente ruoli amministrativi e politici, comunque, non è solo appannaggio del Pd...

"Se la Città Metropolitana avesse un contenzioso con Hera, quali interessi dovrebbe difendere? Questo è un ipotetico conflitto d’interessi".

Comunali 2027, si dice che lei potrebbe essere un possibile candidato a sfidare Lepore...

"Mancano due anni, è prematuro parlare di nomi. Sono convinto che Fratelli d’Italia e il centrodestra troveranno la proposta migliore per battere Lepore, i bolognesi non ne possono più di come sta gestendo la città".

Rosalba Carbutti