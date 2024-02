Di tutto un po’ al festival della divulgazione

Ritorna nel 2024 il (piccolo) Festival della Divulgazione, con una terza edizione che, dopo un evento di apertura ospitato sabato 2 marzo, alle ore 17, nella prestigiosa Sala Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, si svolgerà dal 9 al 24 marzo con un programma ricco e articolato, che coinvolgerà tutto il territorio dell’Unione Reno Galliera. Il Festival, promosso dal Comune di San Giorgio di Piano e dall’Unione con il sostegno degli altri Comuni ospitanti, ospiterà relatori di vari settori di ricerca e studio, ma metterà anche a disposizione laboratori scientifici gratuiti destinati a ragazzi delle scuole elementari e medie per la promozione del pensiero critico.

Tra i relatori di quest’anno spiccano certamente Luca Perri (sabato 23 marzo, astrofisico e divulgatore), Alberto Grandi (sabato 16 marzo, storico dell’alimentazione e autore del podcast DOI), Zoosparkle (domenica 10 marzo, naturalista e divulgatore scientifico), Ruggero Rollini (20 marzo, comunicatore della scienza), Alessandro Paolucci (24 marzo, autore e curatore della pagina Facebook e Instagram "DIO") e tanti altri, oltre alle collaborazioni con la rassegna teatrale Agorà, con il Festival di letteratura per l’infanzia e il contrasto alle discriminazioni ’Uscire dal Guscio’ e la scuola di musica il Temporale, che terrà, insieme al profesor Giorgio Fabbri, un concerto dedicato a Vivaldi. Il Festival ospiterà inoltre un racconto per immagini, il 15 marzo alla biblioteca di Castel Maggiore, di due fotografi naturalisti, Francesco Tomasinelli e Marco Colombo, una visita guidata presso la pinacoteca Le Scuole di Pieve di Cento dedicata al tema del viaggio nell’arte, una conferenza di Sara Segantin e Alice Franchi all’Archiginnasio di Bologna, dedicata al tema della giustizia climatica; alla sala consiliare di San Giorgio sono previsti, fra gli altri appuntamenti, un evento sul rapporto tra intelligenza artificiale e beni culturali con Antonella Guidazzoli e Maria Chiara Liguori il 13 marzo, un incontro sul bullismo con Camilla Carafa il 12 marzo, e uno sugli allevamenti intensivi e la carne coltivata, il 22 marzo, con Francesca Grazioli.

Gli oltre 15 eventi saranno tutti a ingresso libero, grazie alle risorse stanziate dai Comuni organizzatori e al sostegno di alcuni sponsor: M.A.S. Srl, Interporto Bologna, Coop Reno, Emilbanca, Farmacia Cooperativa e Manservigi Srl. Il programma completo sulla pagina Facebook "Piccolo Festival della Divulgazione". Per informazioni e per la prenotazione, non obbligatoria, il riferimento è la Biblioteca comunale Luigi Arbizzani di San Giorgio di Piano, telefono 051 6638529.

z. p.