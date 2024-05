Di Vaio e il progetto: "Cresciamo ancora"

Fenucci getta la palla nel campo di Thiago e un assist per la sua riconferma arriva anche da Marco Di Vaio, il diesse rossoblù che ieri si è raccontato a Radio Lega Serie A. "È un momento bellissimo, specie per me che, da dirigente, sono arrivato qui nell’anno della B – ha detto Di Vaio –. Sono felice soprattutto per Saputo, perché so quanto impegno e risorse il presidente ci ha messo in tutti questi anni".

E adesso, il Bologna che verrà: "La volontà è quella di confermare più elementi possibili del gruppo che ha fatto questo bellissimo percorso, partendo dall’allenatore. Il primo obiettivo è parlare con lui e ascoltare le sue idee". Ma in questo successo ha pesato anche l’insegnamento di Mihajlovic, la scossa potente, e dal finale drammatico, di un uomo e di un allenatore che hanno lasciato il segno. "Con Sinisa – ammette Di Vaio – era cominciato un progetto più solido, che puntava sulla crescita dei giovani. Poi purtroppo è successo quello che tutti sanno, ma quell’esperienza che abbiamo fatto durante la sua malattia ha responsabilizzato tutti, facendoci crescere".

m. v.