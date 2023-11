Diabete in aumento. In regione ne soffrono otto cittadini su cento. Over 65 sotto la lente

"Il diabete mellito è una patologia cronica molto comune in costante incremento in tutto il mondo e anche nel nostro Paese. La prevalenza della malattia in Emilia-Romagna è aumentata dal 2016 al 2022 di circa l’8% con una prevalenza del 7,5% nel 2022: in totale si registrano 283.672 diabetici in tutto il territorio regionale. Nella provincia di Bologna la prevalenza del diabete è dello 7,45% in linea con quella regionale".

É Alessandra Sforza, responsabile dell’unità operativa di Endocrinologia dell’Ausl, a fornire i dati presentati recentemente lo scorso ottobre al congresso regionale della Società italiana di diabetologia e dell’Associazione medici diabetologi.

"L’aumentata prevalenza – osserva la specialista – è dovuta soprattutto alla crescita dell’obesità, della sedentarietà e dell’invecchiamento della popolazione. Se consideriamo la popolazione maschile, che nella nostra Regione è quella più colpita dal diabete dai 50 anni in su, passiamo da un 5% di diabetici nella fascia di età fra i 50 e i 54 anni a un 12% nella fascia 60-64 anni, fino a un 20% nella fascia fra i 74 e i 75 anni. Quindi 2 su 3 degli assistiti diabetici ha più di 65 anni".

GLI STILI DI VITA

Indicativo è l’impatto degli stili di vita. "I principali fattori di questo incremento – prosegue Sforza – sono la sedentarietà e l’eccessiva alimentazione, lo si evince dal fatto che circa l’80% dei diabetici bolognesi presenta alterazioni del peso: il 37% ha un eccesso ponderale, mentre un 43% sono francamente obesi". Nel 2022 sono state effettuate su Bologna e provincia 37.258 visite diabetologiche specialistiche in presenza (il 91% nelle strutture pubbliche e il 9% in strutture private accreditate) e nel primo semestre del 2023 sono già 25.375.

I BAMBINI

Con Rita Ricci, direttrice della Peditria di comunità dell’Ausl, passiamo in rassegna i numeri che coinvolgono i più piccoli.

"Nel 2022 nella fascia d’età 0-18 anni erano presenti nel nostro territorio 199 soggetti, tra bambini e ragazzi, con diabete, di cui 13 tra 3 e 6 anni, 66 tra 7 e 11 anni, 90 tra 12 e 15 anni, 35 tra 16-18 anni. C’è stato un picco di esordi negli ultimi tempi: fino al 2019 si registravamo una media di 18-20 nuovi casi all’anno. Invece, nel 2020 gli esordi sono stati 31; 29 nel 2021; 26 nel 2022, con una incidenza di 20 casi ogni 100mila minori. Quest’anno finora i nuovi casi sono 14", precisa la pediatra. "Non notiamo una differenza di genere – precisa Ricci – fino ai 18 anni, perché il 50% sono femmine e il 50% maschi. Ambito di residenza: 83 vivono a Bologna città, i restanti in provincia. In rapporto alla popolazione infantile, la prevalenza è più alta in Appennino, la più bassa nel distretto di Pianura Est. La svolta per la vita di questi bambini arriva dalla tecnologia: il 53% utilizza il microinfusore. E fino agli 11 anni, 63% in questa fascia di età usufruisce a scuola del servizio infermieristico per la somministrazione dell’insulina ai pasti".

Donatella Barbetta