’Diabolik chi sei?’: oggi in anteprima

Si vedrà anche la famosa scena con inseguimento stile ‘guardie e ladri’ con tantto di pistolettate, girata in via Marconi nel marzo del 2022, quando la via bolognese venne trasformata in Clerville, la città di Diabolik. Oggi in anteprima al Modernissimo (nei cinema dal 30 novembre) alle 19,30 arrivano i Manetti Bros. a presentare ’Diabolik chi sei?’, terzo ed ultimo capitolo della cinematografia ‘manettiana’ dedicata al Re del Terrore e girata a Bologna. Sempre oggi doppia presenza di Giuseppe Tornatore, alle 13 e alle 16.30 (con Nuovo Cinema Paradiso). La trilogia di Diabolik uscirà in America, un episodio alla settimana. E nel frattempo i fratelli cineasti hanno girato un altro film ’US Palmese’, a Palmi in Calabria, paese d’origine della loro famiglia: con Rocco Papaleo, la pellicola racconta la squadra dilettantistica della città, immaginando una storia di riscatto.

Marco Manetti, da quanto tempo non venite a Bologna?

"Veramente abbiamo appena finito di girare un film che abbiamo prodotto. Si intitola per ora ’Rheingold’, è diretto da Lorenzo Pullega, che non è di Bologna, è addirittura di Casalecchio, ed è una commedia visionaria su fatti tra il surreale e il divertente sulle rive del Reno. Si basa su racconti attorno al fiume Reno ed è una trama molto originale, perché i protagonisti sono giapponesi appassionati di musica lirica, che per festeggiare, partono dal loro Paese vestiti da vichinghi e diretti sul Reno, ma appunto, sbagliano Reno e arrivano qui. Abbiamo girato pochissimo a Bologna, andando più fuori, verso Porretta".

Invece la nostra e vostra Bologna, si vedrà molto nell’ultimo Diabolik?

"Dei tre film girati in città, questo è quello dove Bologna si vede di più e non vediamo l’ora di presentarlo da voi. È la Bologna più riconoscibile, abbiamo girato in piazza dei Martiri, in Pescherie Vecchie, si capirà. Anche perché c’è la scena con il famoso inseguimento in via Marconi...".

A quale fumetto di Diabolik si ispira questa storia?

"Si ispira al numero 107 che si intitola proprio ’Diabolik chi sei?’ ed è in assoluto il numero più leggendario, in cui Diabolik racconta a Ginko, suo eterno rivale, il suo passato. Un passato misterioso e intrigante che non viene chiarito del tutto, naturalmente".

Si vedranno scene adrenaliniche come nel secondo Diabolik?

"Questo film è pieno di cose speciali, molto diverso dagli altri due. C’è una prima parte più frizzante e action e una seconda che va indietro di qualche decennio. Se la storia di Diabolik si svolge negli anni Settanta, ad un certo punto ci ritroviamo in un’altra epoca, quando lui è bambino e adolescente e c’è un impianto meno urbano".

Benedetta Cucci