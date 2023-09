Diabolik, le rarità del Re del terrore in mostra a Bazzano

Facciolo, Zaniboni, Montorio, Paludetti, Nunziati, Montanaro, Codina, Mirulla, Graziosi, Truscia, Raimondo e naturalmente Palumbo. Una squadra molto speciale, fatta di famose chine e relative tavole, arriva da venerdì alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano per la mostra ’Diabolik icona del nostro tempo’. Saranno in mostra anche un dipinto di Trombini, le statuette della Hachette e autentiche rarità come il disegno originale di Josè Pin (Giuseppe Pini) che rappresenta l’attore John Phillip Law nelle vesti del Diabolik del film di Bava del 1968, pubblicato in origine sul retro copertina del n. 41 di Teddy Bob (del 1968); ancora, un quadro con vari personaggi, tra cui Diabolik, realizzato da Marco Rostagno per la rivista Horror (del 1970) di Gino Sansoni, il disegno preparatorio di una copertina di Ferenc Pinter, il volto di Eva Kant in una matita di Alessandro Biffignandi, le diverse versioni del volume Vademecum della sposa della I.L.E. (Istituto Librario Editoriale, marchio editoriale di Gino Sansoni), dove Angela Giussani era presente in veste di redattrice e modella e tanto altro ancora, come le ristampe del Diabolik Club.

Curatore dell’iniziativa (imperdibile per i collezionisti e per gli amanti del cattivo più amato fra

tavole e cinema) Paolo Forni, che ha avuto l’opportunità di vedere realizzata la locandina proprio da Giuseppe Palumbo. Il grande autore di fumetti, da anni ’bolognese’, ha prestato il suo segno a tanti albi di Diabolik ed Eva Kant, che quest’anno compie 60 anni, e annuncia tra l’altro l’arrivo di una grande mostra sul Re del terrore a Bologna.

"Mi avevano invitato alla mostra, ma non potendo essere presente ho proposto un disegno inedito – racconta Palumbo, impegnato su vari fronti –. La mostra in città è ancora in progress ma un’altra è già prevista a Montefano, vicino a Recanati, in un bellissimo teatro, La Rondinella, anche perché questi ultimi due anni sono stati travolgenti, il 2022 coi 60 anni di Diabolik, quest’anno quelli di Eva, poi l’uscita del terzo film di Diabolik dei Manetti Bros.". Chissà se veramente ha portato un nuovo pubblico la trilogia dei fratelli romani. "E’ ancora presto per dirlo- afferma il disegnatore al momento al lavoro sul grande albo che uscirà la prossima estate – perché posso garantire che Diabolik già di suo non vivacchiava: i film hanno aggiunto a una situazione già virtuosa una dimensione forse più eterogenea, anche se il pubblico di Diabolik già lo era. Ecco – chiosa – probabilmente hanno aggiunto ancor più valore nazional-popolare ai personaggi". Giuseppe Palumbo, che ebbe un ruolo di comparsa nel primo film, dove faceva il disegnatore chiamato a realizzare l’identikit del ladro mascherato, attende il nuovo episodio basato sulla storia forse più bella ’Diabolik chi sei?’, che uscirà il 30 novembre. "Ho visto il trailer e mi è sembrato veramente bello – commenta Palumbo – la storia del resto è una delle più belle del ciclo di fumetti, con Ginko e Diabolik catturati da una gang, che si ritrovano a tu per tu in una stanza".

Benedetta Cucci