Diabolik pronto a conquistare l’America

di Benedetta Cucci

Arriva la notizia che la trilogia Diabolik firmata dai Manetti Bros. arriverà nei cinema americani, ma cosa pensa un bolognese? Che bello, esulta, la fama internazionale. Poi però, mille domande: quindi non torneranno più a girare a Bologna? E Coliandro, che fine farà? È lecita quest’onda di pensieri, perché Marco e Antonio Manetti, per quindici anni circa sono stati nostri concittadini. Hanno dato tridimensionalità agli scritti di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, coi tanti set dell’ispettore incarnato da Giampaolo Morelli, poi hanno portato in fiera e in città i set del Re del Terrore. Li abbiamo visti testimonial degli Studios bolognesi in fiera, di cui aspettiamo un decollo vero e proprio. L’ultima apparizione lo scorso novembre in Cineteca, in occasione del lancio italiano del secondo Diabolik. Ma ora, cosa stanno facendo i fratelli del cinema italiano?

Marco Manetti, la città vuole sapere. I Manetti faranno un film che gireranno a primavera. E gireranno prevalentemente in Calabria, ma anche a Milano e Parigi. E Bologna?

"Bologna rimane nel nostro cuore, stiamo cercando di tornare. Nel nostro mestiere sono i progetti che ci portano nei posti, ma abbiamo tenuto forti contatti da ogni punto di vista, con Cineteca, Comune, Film Commission, le nostre persone. Stiamo tenendo il posto nell’Autostazione: speriamo di tornare".

Coliandro possiamo sperare di vederlo?

"Coliandro chi lo sa. È nel nostro cuore, siamo sempre orgogliosi di farlo, ma in questo momento c’è qualche difficoltà".

Avete utilizzato tanto gli Studios bolognesi in fiera, credete che ci sarà un’evoluzione?

"Non sappiamo esattamente. Erano nati in un momento un po’ di fermo, durante la pandemia. Ma ecco, più di tanto non sappiamo".

E’ la sceneggiatura che vi porta altrove?

"Noi proviamo sempre a girare a Bologna, ma nel caso di questo film è difficile ambientarlo sotto le Due Torri. È un film di argomento sportivo, calcistico".

Una passione?

"Non particolarmente di calcio nello specifico, però è la passione per lo sport la cosa principale della nuova storia. E’ un film molto diverso da Diabolik".

Diabolik va in America, è un traguardo importante?

"La distribuzione americana ha comprato tutta la trilogia, vedremo il destino dei film. Siamo contenti".

L’entusiamo pare calibrato: forse in questo momento siete già al prossimo "episodio" della vostra carriera?

"Non voglio sminuire la cosa, però in effetti siamo uomini del fare e puntiamo sempre sulla prossima cosa che verrà".

Girare i tre episodi di Diabolik cosa ha portato di nuovo nel vostro cinema?

"Posso dire che siamo in una fase di rinnovamento, ma anche di ritorno a uno spirito più simile ai nostri film precedenti: è più ironico, divertente, con uno sguardo buffo sulla vita dopo la bellissima parentesi oscura con il re del crimine, da cui abbiamo sicuramente imparato un approccio più estetico e minimale alle cose".