"Diagnostica ed esami pesano già moltissimo"

Preoccupati anche i rappresentanti dei medici di famiglia per la misura: "La spesa dei cittadini alla spesa sanitaria è già aumentata se si valutano tutti gli accertamenti clinici e diagnostici a causa delle liste di attesa – commenta Salvatore Bauleo (Fimmg) –. Chi deve pagare è chi ha un reddito medio, ma che ormai deve pagare tutto. Mi preoccupa che questi ulteriori costi, potrebbe diventare un motivo per ritardare o rinunciare a una cura. Per quanto riguarda il contenimento della spesa sanitaria: fare una previsione è complesso. Qualche risultato può darsi che lo dia, ma sono più preoccupato della possibilità che qualcuno rinunce a qualche cura".

Fabio Brinati (Smi) sottolinea che "quando si aumentano i costi per la sanità ai cittadini, si dovrebbe assicurare qualità. A oggi la qualità in Emilia-Romagna non la vediamo più. Le giustificazioni apportate dalla regione cozzano con i continui tagli che sono stati fatti – dichiara – e la scarsa qualità del servizio erogato ai cittadini, costretti ad aspettare giornate intere su barelle in attesa di essere ricoverati nei reparti".