’Dialoghi’ in musica a San Colombano

Prende il nome di ’Dialoghi’ la nuova stagione concertistica 202324 del Museo San Colombano: attorno alla preziosa collezione di strumenti musicali antichi si avvicenderanno non solo i classici concerti che ci permettono di riascoltarne i suoni preziosi, ma anche conferenze, masterclass, visite speciali e pomeriggi musicali accompagnati da commenti illustrativi. "La musica in San Colombano – dice la curatrice del Museo, Catalina Vicens (nella foto) – si conferma infatti come una risorsa unica e insostituibile per aprirsi al ‘dialogo’, inteso come occasione di confronto fra musicisti e artisti del territorio, fra varie culture e le diverse forme espressive". Si comincerà l’11 ottobre (ore 20.30) con una serata fra spinette e clavicembali offerta dalla stessa Vicens: un viaggio attraverso le corti europee del Seicento, incentrato sui musicisti che fungevano da ambasciatori culturali all’estero. Al 400° anniversario della morte di William Byrd in dialogo con i compositori virginalisti inglesi è dedicato il concerto del clavicembalista franco-americano Skip Sempé del 9 novembre; al liuto rinascimentale quello successivo di Hopkinson Smith il 6 dicembre, con musiche di Dalza e Spinacino: entrambi i concerti (ore 20.30) saranno preceduti da una ‘Passeggiata musicale’ (ore 18.30), la novità fra le manifestazioni di quest’anno, in cui il pubblico verrà condotto alla conoscenza preventiva degli strumenti sotto la preziosa guida degli stessi esecutori. In occasione della Festa di Santa Cecilia, patrona della musica, il Museo organizzerà quattro intense giornate di racconti e suoni (22-25 novembre). Fra i principali eventi, i ‘dialoghi’ di avvio con musicologi e storici dell’arte fruibili in diretta sul canale YouTube di Genus Bononiae (22 novembre) e una conferenza-concerto in Santa Maria della Vita dedicata a Niccolò dell’Arca e il contesto musicale del tardo Quattrocento per festeggiare il 560° anniversario del suo celebrato ’Compianto sul Cristo morto’ conservato nella chiesa.

Un importante convegno internazionale sarà ospitato dal 26 al 29 ottobre in collaborazione con il Conservatorio di Bologna e l’Università di Music and Performing Arts di Vienna dal titolo ’Per aures ad animum’, sul tema della musica per clavicembalo e spinetta del secolo XVI. E a concludere la prima tranche autunnale di manifestazioni, un concerto di Natale (14 dicembre) che metterà in dialogo l’organo storico del Museo, affidato a Fabiana Ciampi, con gli strumenti della tradizione popolare (zampogna, mandolino, flauti e percussioni) suonati da Fabio Tricomi.

Marco Beghelli