Dialogo medico-pazienti. Il professor Ioannidis:: "Attenzione ai rischi di cosa si trova online"

A chiudere il Festival della Scienza Medica, all’ultimo giorno nel Complesso universitario di Santa Lucia, è l’intervento del professor John Ioannidis della Stanford University.

Comunicazione e salute. Ioannidis, qual è la direzione per una corretta diffusione delle informazioni tra medici e pazienti?

"È da sempre una sfida difficile e sta diventando sempre più complesso poiché circolano tra il pubblico molte più informazioni, e molte inaffidabili. Inoltre, il tempo a disposizione per l’interazione medico-paziente è limitato. Ciò significa che un dottore ha poi pochissime opportunità di correggere informazioni errate. Dobbiamo affrontare il problema con umiltà, ma anche rimanere aperti e impegnati nel processo decisionale condiviso, parlando e guadagnando la fiducia dei pazienti".

Gli influssi delle nuove tecnologie saranno utili per raggiungere questo obiettivo?

"Le nuove tecnologie possono essere sia benefiche che dannose, poiché moltiplicano le opportunità sia di essere informati che di essere disinformati. Sono anche eccellenti in termini di velocità e volume di informazioni, non altrettanto in termini di capacità critica. Se non le useremo nel modo corretto, potremmo annegare in informazioni errate".

Nel mondo, nonostante i grandi risultati raggiunti nel campo, si sta perdendo fiducia nella medicina e nel suo valore scientifico. Perché?

"Temo che la politica, i media, i social, le ideologie, poi faziosità, polarizzazione e tribalismo, oltre ai conflitti finanziari, abbiano invaso in modo aggressivo la scienza. Molte istituzioni scientifiche non hanno resistito alla tentazione di impegnarsi con questi poteri. Ciò ha portato molte persone a vedere la scienza con crescente scetticismo, persino con disprezzo. Occorre difenderla, per la sua aderenza al rigore e agli standard del metodo scientifico".

Ci può dare un’anticipazione di quello che dirà oggi?

"Parlerò di modelli, dati e interventi. I modelli sono ampiamente utilizzati nella scienza, possono essere più complessi, più potenti e più sbagliati, e dobbiamo trovare il modo di sfruttarli nel modo giusto. Invece, i dati sono complessi, ma anche utili. Infine, gli interventi necessitano di dati rigorosi e di qualcosa di più che semplici modelli per dimostrare che sono efficaci".

Lei stato a Bologna diverse volte nelle passate edizioni. Qual è il suo legame con la città, con l’Università?

"Adoro Bologna, è una città meravigliosa e sono felice di visitarla ancora. È un grande onore essere membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Ho scritto anche poesie ispirate alla storia di questa città e amo camminare sotto i portici. Considerando le numerose volte che ho camminato su per la collina fino alla Madonna di San Luca, probabilmente potete considerarmi bolognese".