Dialogo tra Veneziani e il viceministro Bignami sul libro ’Scontenti’

Sala piena ieri sera all’hotel Savoia regency di via del Pilastro 2 per la presentazione del libro di Marcello Veneziani, ’Scontenti’, con il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (nella foto).

Il libro indaga sul “perché non ci piace il mondo in cui viviamo“, partendo dall’assunto dell’autore che la scontentezza è il male oscuro della vita presente e, nonostante viviamo più a lungo e con maggiore benessere economico, non viviamo felici e contenti. A dialogare con il giornalista l’esponente di Fratelli d’Italia che su Facebook ha postato alcune foto dell’evento, definendo Veneziani "un amico vero, ma soprattutto tra le migliori espressioni della nostra cultura".