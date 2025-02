"Diamo uno spazio alle nuove generazioni dove esprimersi"

"Ci aspettiamo giovani sempre più motivati a supportare le proprie idee, sia a scuola sia fuori dalle aule". Non ha dubbi Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep, sull’andamento che avrà l’edizione annuale di Cronisti in Classe. Progetto che da ben dieci anni vede Rekeep in prima fila per tendere la mano al Carlino nel campionato di giornalismo che coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole medie e in alcuni casi anche gli allievi degli istituti elementari. Un rapporto longevo e solido che affonda le radici nel ruolo che le aziende del territorio dovrebbero sempre ricoprire.

Infatti, "crediamo che le imprese siano chiamate a rappresentare non solo il motore economico dei contesti in cui operano – sostiene il presidente Levorato –, ma che debbano contribuire fattivamente allo sviluppo sociale di quei contesti". E questa iniziativa segue proprio questa direzione. Sulle scelte che i giovani cronisti prenderanno per realizzare i contenuti e gli elaborati da presentare ai lettori, Levorato ha le idee ben chiare: "In un momento storico caratterizzato da così grandi cambiamenti e complessità non possiamo che aspettarci giovani sempre più motivati, decisi e pronti a mettersi in gioco per supportare le proprie idee, sia nelle aule scolastiche che al di fuori – continua il presidente –, consapevoli della loro grande responsabilità nel dare forma alle nostre future società".

Proprio per questo, "immaginiamo che gli elaborati delle varie scuole rifletteranno questa voglia di guardare oltre ai libri di testo – conclude –, dando invece spazio a un sentire comune di ragazze e ragazzi sempre più sensibili a tematiche come l’inclusione, il cambiamento climatico, la diversità e l’economia circolare, oltre che, naturalmente, sempre più attenti al ruolo e al potere dei moderni mezzi di informazione".

m.m.