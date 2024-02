Dibattito sul fine vita. La legge popolare rinviata in commissione. Blitz di Cappato in Aula

"E’ legittimo che vi siano posizioni e sensibilità diverse, che rispetto. Ma le sentenze si applicano". Non era presente ieri in aula, tra le proteste delle opposizioni, ma è stato il governatore Stefano Bonaccini a mettere un punto, così, alla lunga giornata del dibattito sul ’Fine Vita’, in viale Aldo Moro. Le varie posizioni si sono cristallizzate, tra tentennamenti bipartisan e poderose richieste di ritiro della delibera, come quella della forzista Valentina Castaldini. E’ del resto finita come doveva finire, spaccature dem evitate, con il rinvio in commissione della legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito, dopo che la Regione ha varato la doppietta delibera-atto di indirizzo che ha regolato il delicatissimo tema. Ieri a fare ulteriore pressione è stata l’irruzione (pacifica) di Marco Cappato, attivista dell’associazione Luca Coscioni. "Spero ci sia un impegno anzitutto politico, perché questo rinvio in commissione non si traduca in un affossamento della legge – ha detto Cappato –. Voglio pensare che nessuno abbia in mente di concludere questa consiliatura senza un voto, non serve un anno. Credo che ciascuno si possa assumere le proprie responsabilità politiche. Non bisogna aver paura".

Insomma, Cappato ieri ha fondamentalmente promosso la Regione, pur tenendo il punto. Viale Aldo Moro "approvi una legge regionale. Bene Bonaccini, è il primo a muoversi, e certo servirebbe soprattutto una legge nazionale – ha ribadito Cappato –. Una legge regionale dà meno certezze e garanzie di una legge nazionale che valga per tutto il territorio, ma sarebbe comunque molto preferibile rispetto alla situazione attuale di assoluta incertezza". I giochi potrebbero essere riaperti dalla proposta di legge inoltrata dai Cinque Stelle, che obbligherebbe viale Aldo Moro a pronunciarsi entro sei mesi, entro la fine della consiliatura. Cappato è stato ricevuto da Raffaele Donini, assessore alla Sanità. Ed è stato in qualche modo ‘convinto’ della bontà dell’azione della maggioranza. "Abbiamo tranquillizzato Marco – ha detto Donini a margine. L’attivista si è a lungo soffermato anche con Igor Taruffi, braccio destro di Elly Schlein –, gli abbiamo spiegato che il nostro atto è ancora più vincolante di una legge. L’indicazione del ministero alle Regioni è fare in modo che le strutture sanitarie siano chiamate a dare attuazione alla sentenza della Consulta (suicidio medicalmente assistito in casi irreversibili) una volta che le verifiche della Corte siano state completate di concerto con il Comitato etico. Ricorsi? Faremo valere le nostre ragioni".

A evocare azioni legali era stata, in aula, la consigliera Valentina Castaldini. "Impugneremo la delibera – il grido di battaglia –. Le linee guida dettate alle aziende sanitarie si basano su un atto illegittimo, la creazione del comitato etico regionale. Un errore grossolano e spero non ci sia dolo". Qualche imbarazzo tra i banchi del Pd. Consiglieri formalmente compatti, qualcuno sorride a mezza bocca. A ’controllare’ i ranghi c’era il segretario regionale Luigi Tosiani. "Da questa giunta una scelta coraggiosa, mentre il governo è ancora silente". Silvia Zamboni (Verdi): "Nella commisione che tratterà la proposta di legge ci sia laicità". Marta Evangelisti (FdI): "Come annunciato, abbiamo depositato la richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato".