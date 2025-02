Dibattito sul futuro dell’Europa al Circolo Bononia

Serata d’eccezione, venerdì, al Circolo Bononia. A discutere di ’Europa che verrà’ i due europarlamentari Stefano Bonaccini (Pd) e Stefano Cavedagna (FdI), in un colloquio moderato da Piero Fachin, condirettore di QN. "Una serata molto affollata di soci per ascoltare la visione di due esponenti di schieramenti diversi – racconta la presidente del Circolo Bononia, Rosanna Ghetti (con gli ospiti nella foto) –. Le domande sono state tante, abbiamo dovuto fermarle solo per motivi di tempo", per poi andare a mangiare nella cena preparata dallo chef Max Poggi.

Tanti i temi toccati dalla serata, a partire dal vincolo dell’unanimità per le decisioni del Consiglio dell’Unione europea e del diritto di veto. Si è parlato anche della conferma di Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione, su cui si è ravvisato un atteggiamento di grande responsabilità, visto il prestigio per il nostro Paese. Poi si sono analizzate le politiche per la famiglia, la difesa comune (che non significa un solo esercito, ma strategie condivise), il rapporto con Stati Uniti, Cina e India, si è parlato del Made in Italy e delle difficoltà sulle esportazioni, vista la minaccia di dazi di Trump. E ancora: guerra in Ucraina, entrambi i candidati si sono espressi contro Putin, manifestando poi i timori sulle mire della Cina verso Taiwan.