Diciassette volte Virtus: "Una gioia inaspettata. Quest’anno è da sogno"

La Virtus Bologna è campione d’Italia per la diciassettesima volta nella sua storia. È il secondo trionfo in quattro anni e cinque finali consecutive. È esplosa subito la gioia del popolo virtussino tra piazza del Nettuno e via Rizzoli. E anche ieri l’entusiasmo permeava tutta la città. Tanto che Pietro Carlo Masetti ancora non ha realizzato la vittoria: "Abbiamo dedicato ad ‘Achi’ ogni minuto sul parquet, questo scudetto è suo – afferma Masetti –. È stato un anno assurdo: dal cambio di allenatore, ai vari infortuni durante tutto il campionato. Alla fine il gruppo si è unito e siamo riusciti ad arrivare alla vittoria". Supertifoso è anche l’arbitro di calcio Gianluca Aureliano, che ha concluso la sua carriera sul campo a 45 anni, domenica scorsa nel discusso playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. "Alla sirena mi sono commosso perché contro Brescia ho visto tanti Achille Polonara in campo: giocatori che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, creando un’armonia e uno spirito che hanno trasformato in famiglia tutto il team".

La città "è molto sensibile riguardo a vicende come quella di Achille – racconta Aureliano –. Da grandi sofferenze, nascono grandi gioie. Mi auguro che questo titolo gli dia la forza di rialzarsi e tornare più forte di prima". La squadra ha giocato un grande basket. "Sono contento per la società e l’allenatore, molti ne hanno parlato male in questo periodo. Alla fine, però, parlano i risultati e Ivanovic è stato in grado di far sintonizzare tutta la squadra sulla stessa frequenza, verso la conquista dello scudetto – spiega Stefano Giordani –. In campo i giocatori avevano fame per loro stessi e, soprattutto, per Achi". Il ‘punto di rottura’ della stagione? "Dopo esserci presi la rivincita contro Milano. Infine, la vittoria in gara 1 contro Brescia mi ha dato la certezza che avremmo vinto il campionato", chiude Giordani. Infatti, è quando meno ti aspetti uno scudetto che questo trionfo arriva. Fino alla fine della stagione regolare probabilmente pochi tifosi avrebbero scommesso sul successo delle Vu Nere. Per questo "la soddisfazione è ancora più grande – racconta Luca Monti –. Un anno complesso, concluso al meglio. Ora godiamoci i festeggiamenti".

Nell’ambito di quest’annata incredibile per lo sport bolognese, si inserisce la vittoria in Coppa Italia del Bologna: "La città è impazzita", spiega Federica Buganè. È una ‘doppietta’ "surreale" per i supporter della Segafredo. Per Giacomo Quercioli il momento che ha permesso alla Virtus di compiere il salto decisivo verso il tricolore è tra gara 2 e 3 in semifinale contro Milano: "Dopo aver perso di 20 punti in casa contro l’Olimpia pensavo che ci avrebbero battuto per la quarta volta consecutiva, fortunatamente ci siamo ripresi alla grande e siamo andati a vincerne due al Forum". Quercioli ha fatto ‘en plein’: "Un mese fa la Coppa Italia con il Bologna calcio, questa notte la vittoria dello scudetto della Virtus Bologna e a luglio nascerà mio figlio". È vero, quindi, che alcuni attimi rimangono per sempre impressi nella testa, ti permettono di compiere quello step in avanti che alla Virtus si chiede da inizio stagione. E secondo Luca Marchesini, questo momento decisivo è ben rappresentato da gara 5 contro Venezia, quando i bianconeri sono andati in svantaggio di una decina di punti nel 4° quarto contro gli orogranata, salvo poi riuscire a conquistare la serie: "Abbiamo raschiato il fondo. Lo scudetto l’abbiamo vinto quella sera, quella sera ho capito che sarebbero stati dei playoff magici", commenta. Delle cinque finali consecutive, "questo è l’anno in cui non mi sarei proprio aspettato lo scudetto. A maggior ragione ora celebriamo al meglio questo trionfo", dice Marchesini.