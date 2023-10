Diciassettenne aggredisce turisti a sediate

In stato di alterazione, ha iniziato a urlare e provocare gli avventori di un locale, prendendosela, in particolare, con due turisti austriaci che il diciassettenne, al culmine della rabbia, ha colpito a sediate. È successo l’altro pomeriggio, in via Indipendenza, all’altezza di piazza VIII Agosto e i passanti, che hanno visto il giovanissimo tunisino scagliarsi con violenza contro la giovane coppia, hanno subito chiamato la polizia. Le Volanti sono arrivate assieme ai sanitari del 118 in via Indipendenza, dove era ancora presente l’esagitato, che è stato ‘disarmato’ della sedia e bloccato.

I turisti sono stati soccorsi e medicati sul posto, l’altro è stato identificato e, al termine degli accertamenti, denunciato per lesioni. L’aggressione è avvenuta a pochi metri dal luogo dall’accoltellamento di ieri pomeriggio, che ha visto coinvolti ancora una volta, minorenni nordafricani. E diversi cittadini, commentando sui social l’aggressione ai due turisti hanno scritto: "Benvenuti a Bologna".

n. t.