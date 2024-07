Diciassettenne evaso dal Pratello. Ricerche a tappeto in tutta la città. L’interrogazione al ministro Nordio

Lo hanno cercato in Montagnola e in piazza XX Settembre. Hanno chiesto notizie ai ragazzi ospiti di comunità d’accoglienza che lo conoscevano e frequentavano. Ma del diciassettenne tunisino evaso martedì dal Pratello, ancora, non c’è traccia. Ora la foto del ragazzo, che era stato arrestato dalla Squadra mobile lo scorso 29 aprile dopo aver messo a segno una rapina armato di machete, è a disposizione di tutte le pattuglie sul territorio, con i poliziotti del Nir della penitenziaria impegnati nelle indagini per individuarlo.

"La notizia dell’ evasione di un detenuto dall’ istituto per minorenni purtroppo non ci sorprende – segnala la Fp Cgil –. Da circa un anno tutte le sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione e l’interruzione delle trattative con l’ amministrazione locale, ma la risposta del dipartimento si è limitata a timidi inviti alla ripresa delle trattative, mentre il personale di polizia penitenziaria ha continuato a svolgere i propri compiti in un contesto lavorativo approssimativo e con una carenza di organico mai registrata, tanto che per un periodo la direzione dell’istituto ha dovuto negare le ferie al personale. In questo contesto non sono state però ridotte le attività interne, anzi ci risulta che al contrario anche l’ impegnativa attività teatrale sia stata svolta comunque. A tal proposito chiariamo che riteniamo importantissime tutte le attività rivolte a supporto dei detenuti, ma queste devono essere adeguatamente sorvegliate dal necessario numero di personale.Non possiamo che essere solidali con il personale e ribadiamo lo stato di agitazione e l’ interruzione delle trattative fino a quando reali e concrete misure non verranno adottate".

Questo, mentre la deputata Stefania Ascari, membro Commissione Giustizia della Camera, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministro della Giustizia Nordio, chiedendo "di sapere quali misure urgenti il Ministro intenda adottare per migliorare le condizioni di sicurezza e di lavoro al ‘Pratello’ di Bologna, al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza e di evasione" e se "il Ministro ritenga opportuno avviare una riflessione politica sulle condizioni degli Istituti Penali per Minorenni, con l’obiettivo di apportare le necessarie riforme strutturali e organizzative per garantire la sicurezza e la riabilitazione dei minori detenuti", oltre a "quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per assicurare alla giustizia il detenuto evaso e per prevenire simili episodi in futuro".