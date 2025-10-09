Diciotto dosi di cocaina e 4.000 euro in contanti. Quarantunenne arrestata

Cocaina e 4mila euro in contanti. Li hanno trovati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Borgo Panigale l’altro giorno, quando hanno arrestato una quarantunenne italiana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio che ha portato all’arresto della donna è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività, i militari, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della donna, hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno della casa, dove nella disponibilità della quarantunenne è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, per la precisione circa 35 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi, oltre alla somma in contanti di circa 4mila euro e materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto indicato, la sostanza stupefacente, il materiale rinvenuto e la somma in denaro, sono stati sequestrati, mentre la quarantunenne è stata arrestata dai carabinieri. In sede di direttissima, l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, la donna è stata rimessa in libertà su disposizione del giudice.