Didone ed Enea, parabola di macerie

Prende le mosse dal dittico che accosta l’opera barocca ’Dido and Aeneas’ (Didone ed Enea) di Henry Purcell e l’opera-balletto novecentesca Die Sieben Todsünden (I sette peccati capitali) di Kurt Weill - in scena al Comunale Nouveau dal 16 marzo - l’appuntamento di stasera alle 20,30 al Manzoni per la rassegna ’In Controluce’ su ’La distruzione è il nostro piacere’. Protagonisti la storica Laura Pepe, lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa e il presidente della Filarmonica del Teatro Comunale Guido Giannuzzi.