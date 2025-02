Dieci anni di incontri: "Boom di richieste"

Fu addirittura Umberto Eco a inaugurare la rassegna, il 14 febbraio 2015 (foto), con il romanzo Numero Zero, in una Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio gremita. Ma poi sono passati tanti scrittori e autori di primo piano, italiani e stranieri, a comporre il mosaico di questi dieci anni de Le voci dei libri. Una rassegna letteraria, ma anche un omaggio al fascino speciale dei libri. Lo racconta in qualche modo anche il titolo di questo viaggio fra le pagine che ha toccato i 440 appuntamenti. Titolo che, ricorda Romano Montroni, rimanda a chi più di tutti del libro conosceva e sapeva trasmettere la magia: Ezio Raimondi. Tutto partì dunque dieci anni fa, da un’idea di Librerie.Coop, di Coop Adriatica (dal 2016 Coop Alleanza 3.0) e dell’assessorato alla Cultura. L’intento era ripristinare la tradizione dei Sabati dell’Archiginnasio, incontri voluti negli anni ’60 da Renato Zangheri, con autori che si susseguirono fra il 1961 e il 1964.

Sempre nello Stabat Mater ripresero allora gli appuntamenti letterari, fino al 2020, quando la Direzione delle Biblioteche mise a disposizione la Piazza Coperta della Salaborsa. Il pubblico, infatti, ormai era sempre più numeroso, e serviva un ambiente capace di ospitare fino a 350 persone. Motivo per cui le le sedi sono ormai cresciute, fino a comprendere l’Auditorium del Mast e, ultimamente, il Modernissimo. Sala magica che conquista, nota Montroni, che ammette di pensare anche "a un altro spazio quasi analogo" alla Salaborsa per comporre il ricco calendario. "C’è la fila per venire – spiega –, in Italia non ci sono luoghi così attivi e popolari. Quelli a cui dico no, però, li rimando al mese successivo. Sto già lavorando al programma di maggio". E se Michele Serra sarà fra i futuri ospiti, questo mese c’è da segnarsi in agenda l’incontro con Giulio Napolitano del 14 febbraio con il suo toccante Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica (Mondadori) o, il 24 febbraio, quello con Serena Dandini (al San Filippo Neri) e C’era la luna (Einaudi).

Dieci anni sono dunque alle spalle, ma già si lavora al futuro. "Oggi parliamo anche di Welfare culturale – spiega la direttrice del settore Biblioteche Veronica Ceruti –. Luoghi come la Salaborsa contrastano le solitudini. E intanto guardiamo al futuro, allargandoci al graphic novel e ai podcast. Stiamo lavorando proprio alla realizzazione di una sala di registrazione per musica e podcast, che saranno prodotti qui". Un nuovo viaggio, dunque, inizia assieme a Chora Media e Will Media, mentre continua quello, solido, con Coop Alleanza, come ribadito dal presidente Domenico Livio Trombone e con Bper "dall’inizio al fianco della rassegna", ricorda Cecilia Bavera, direttrice regionale Emilia Est- Romagna.

Letizia Gamberini