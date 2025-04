Dieci anni di lavoro. Il figlio: "Un uomo sempre in movimento"

La mostra vede la curatela del figlio John Simenon e di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, che hanno lavorato al progetto con un grande staff per dieci anni. La messa in scena dell’esposizione è formata da Giancarlo Basili. Ma tutta la narrazione attraverso foto, film, documenti, lettere, copertine di libri, interviste dalle teche Rai, oggettistica e manifesti ci regala in particolare una cosa: la vita di un uomo piena di esperienze, viaggi, scoperte – degli altri e di sé–, cui tutti ambiremmo. John Simenon ammette di essere davvero felice di vedere la mostra inaugurata e di averla fatta a Bologna. Ma perché la nostra città? "Dopo aver ricevuto la gestione dell’opera di Georges Simenon – racconta il figlio, nato dalle nozze del romanziere con la seconda moglie Denyse Ouimet– mi è venuta voglia di fare una mostra in Italia, il paese divenuto un po’ una seconda patria per mio padre, perché ha sempre avuto i lettori più sensibili. Quindi grazie a Roberto Calasso, l’editore italiano di Adelphi, e con l’intermediazione di Matteo Cotignola, sono venuto in contatto con la Cineteca e con Farinelli, con cui ho lavorato dieci anni, per trovare il modo di esporre in mostra la vita e l’eredità culturale e letteraria di mio padre, che teneva a definirsi, dopo padre di famiglia, romanziere e soprattutto non scrittore". Se Maigret era un personaggio dalla rassicurante placidità, prosegue John, "Simenon era un uomo in perpetuo movimento, fisico o interiore, il che rifletteva il suo rifiuto ostinato di farsi racchiudere in qualsiasi gabbia, sociale, creativa, ideologica, religiosa, politica o anche solo geografica".

Benedetta Cucci