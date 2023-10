Dieci anni di Via degli Dei. Boom di strutture ricettive: "Indotto di nove milioni"

Le orme dei camminatori si moltiplicano. E una dopo l’altra, sembrano condurre con sempre più convinzione verso la strada del successo. Così la Via degli Dei – l’antica via di collegamento tra Bologna e Firenze – si prepara a festeggiare i dieci anni dalla firma del primo accordo, svelando numeri da record: soltanto l’anno scorso, infatti, sono stati ben 22mila i camminatori che hanno deciso di percorrere la Via, segnando un balzo di oltre il 22% rispetto al 2021, quando le presenze registrate furono 18mila. Un percorso nel quale storia, natura e accoglienza sembrano abbracciarsi indissolubilmente e dove ora i riflettori continuano a ‘illuminare’ le strade del futuro, con l’approvazione alla nuova convenzione triennale sottoscritta dai dodici Comuni attraversati (Bologna, Casalecchio, Sasso Marconi, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro sul versante emiliano; Firenzuola, Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Fiesole e Firenze sul versante toscano). Lente di ingrandimento alla mano, l’anno scorso sono stati 159 gli operatori economici coinvolti, quasi 380mila i "clic" sul sito internet dedicato e un indotto potenziale annuo di oltre nove milioni di euro per il territorio. Un territorio dal quale continuano a germogliare "nuove occasioni e opportunità", grazie a un turismo ‘lento’ che come un magnete attira a sé famiglie, escursionisti e gruppi di amici: 30mila le cartoguide dal 2015 e oltre 50mila le credenziali vendute dal maggio del 2017. Sono i dati di Appennino Slow, il soggetto incaricato della promo-commercializzazione della Via degli Dei. Stando al report più aggiornato, negli ultimi cinque anni hanno aperto lungo il percorso ben 48 nuove strutture, mentre il fatturato nel 2022 per il comparto della ricettività è stato di circa 5 milioni di euro. Non solo: sempre da quanto emerge nel report dell’anno scorso, l’84,3% dei camminatori – dato in crescita rispetto al precedente 79,3% – sceglie di pernottare nelle strutture che si trovano lungo la Via, motivo per cui bed and breakfast, agriturismi e hotel negli anni hanno differenziato servizi e prezzi, offrendo così diverse possibilità di alloggio. In altre parole, un itinerario che risulta essere vera e propria linfa vitale per il territorio. E che fa del suo successo un trampolino di lancio, o meglio, di "rilancio" per chi, lungo questo percorso, ha gettato le basi del proprio futuro. "Furono i miei nonni ad aprire questa struttura, passata poi nelle mani dei miei genitori – riavvolge il nastro Elisa Romani, del B&B Romani a Madonna dei Fornelli –. Quando decisero di chiuderla, scelsi di occuparmene io, trasformandola in quella che è oggi: i posti letto erano sei, ma con lo sviluppo della Via degli Dei sono arrivati fino a venticinque. Abbiamo inoltre aperto un home restaurant, dove proponiamo una cena con i prodotti tipici del territorio per approfondire anche a tavola il viaggio". Ma non è finita qui. "Sono cene ‘condivise’, in cui si mangia tutti insieme e durante le quali si raccontano due storie: una legata ai prodotti dell’Appennino, l’altra alla Flaminia Militare. È un momento di ristoro ed emozione, l’obiettivo è arrivare al cuore di chi è seduto a tavola". "Ricordo ancora quando mio padre mi disse che i camminatori sarebbero stati il nostro futuro: aveva ragione – prosegue Elisa –. Questi posti, grazie alla Via degli Dei, si mantengono vivi e continuano a puntare sull’accoglienza: qui arrivano persone dalle Hawaii, dalla Cina e dalla California. Insomma, da ogni parte del mondo". Il cammino sarà protagonista anche di un documentario e negli anni si è fatto ‘strada’ anche sul web: oltre ai numerosi gadget in vendita, dalle tazze alle magliette, l’anno scorso la Via degli Dei è stata il cammino più cercato sul portale camminiditalia.org con 78mila visualizzazioni. Se a queste si aggiungono le 377.543 del sito ufficiale, risulta che quasi mezzo milione di possibili camminatori abbiano cercato informazioni al riguardo. La Via degli Dei è diventata nel tempo un caso, un vero e proprio esempio da seguire per creare sviluppo, studiato poi quotidianamente da numerosi addetti ai lavori.