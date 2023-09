"Dieci anni per chiudere il buco. Alcuni servizi saranno tagliati"

Il Comune di San Pietro, come espresso anche nell’ultimo consiglio comunale, ha scelto di procedere con il piano di riequilibro finanziario. Dieci anni di tempo per risanare un disavanzo di bilancio di 3,6 milioni di euro di cui, ormai, tutti parlano. Un disavanzo che deriva, per la maggior parte, circa due milioni di euro, da tributi, quale la Tari non riscossa negli anni, e per il restante da residui attivi. E il primo cittadino Claudio Pezzoli ha voluto fare un pò di chiarezza sulla situazione specificando che "l’amministrazione non vuole colpevolizzare i cittadini insolventi per il debito accumulato, né vuol far pensare siano state fatte manovre di bilancio fraudolente o poco trasparenti". Le prime avvisaglie sono arrivate all’ente tramite segnalazioni di criticità da parte del revisore nel marzo del 2022. E, a seguito di una consulenza specifica, nel bilancio comunale sono stati evidenziati ‘buchi’ per 3,6 milioni.

Cosa implica il piano di riequilibrio finanziario?

"Appurata l’entità della situazione abbiamo dovuto riflettere, come giunta e amministrazione, e fare una scelta – risponde il sindaco –. Potevamo scegliere la strada del dissesto finanziario: ci avrebbe scaricato da ogni responsabilità, il disavanzo sarebbe stato congelato e sarebbe arrivato un commissario esterno. Questo, però, sarebbe andato a discapito dei nostri creditori. Il principale, ad oggi, è l’Unione Reno Galliera. Non potevamo permetterci di scatenare, per la nostra situazione, un effetto domino che avrebbe potuto minacciare l’Unione e i Comuni limitrofi. Abbiamo, dunque, deciso, tramite una consulenza dettagliata, il riequilibrio. Dovremo rientrare nell’arco di dieci anni. Il tempo di rientro viene scelto di prassi in base all’entità del disavanzo e alle possibilità dell’ente".

Come ci si arriva?

"In primo luogo ci è stato detto di vagliare quelli che per legge sono servizi obbligatori e servizi non obbligatori. Sia chiaro: per un’amministrazione ogni servizio è obbligatorio per la comunità, ma la normativa in merito ha una distinzione chiara secondo cui, vista la situazione in cui ci troviamo dobbiamo attenerci. Dovremo scegliere, dunque, quali servizi tagliare e quali ridurre. Non sarà certo facile e sarà una situazione che, purtroppo, sarà ereditata da chi arriverà alla fine del mio mandato, nel 2024".

Cosa ha da dire ai cittadini?

"Sicuramente noi abbiamo commesso errori: siamo stati poco incisivi, ad esempio, per quello che spettava a noi s’intende, nella riscossione dei tributi. Non siamo, però, mai stati superficiali o pressapochisti nella contabilità. Anzi, siamo stati solerti e attenti e abbiamo sempre fatto le spese in totale trasparenza e per il bene della comunità. Dico anche che siamo aperti al dialogo qualora i cittadini volessero avere più informazioni sulla situazione e anche che sul nostro sito ci sono tutti i bilanci, i rendiconti e i documenti consultabili".

Zoe Pederzini