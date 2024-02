Dieci anni senza Freak, l’omaggio in musica

Irriverente, inventore di giochi di parole degni del migliore teatro dell’assurdo, Roberto ‘Freak’ Antoni ha portato la demenzialità nel rock, facendola diventare un fenomeno culturale la cui influenza è ancora oggi palpabile nelle nuove produzioni musicali. In occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’autore e interprete, insieme ai suoi Skiantos, di canzoni diventate dei classici, come Mi piaccion le sbarbine e Sono un ribelle mamma, una serie di rock club nazionali lo ricordano, proprio lunedì 12 febbraio, su iniziativa dell’Hiroshima di Torino, che ha chiesto la partecipazione anche al Fargo di Ravenna e al Locomotiv di Bologna (via Serlio 25/2, ore 21).

La scelta del locale bolognese era doverosa, visto che all’interno del parco del DLF, dove si trova, c’è anche il Kinotto Bar, omaggio a uno dei dischi più famosi del gruppo che ha lo stesso nome, da poco arricchito da un bassorilievo che ritrae proprio il cantante e che fa coppia con la statua che lo immortala nel Parco del Cavaticcio. Un appuntamento che arriva proprio quando gli Skiantos, ancora in attività e guidati adesso dal chitarrista Dandy Bestia, vero nome Fabio Testoni, al fianco di Freak Antoni sin dagli esordi, preparano un disco di inediti e sono celebrati dalle aule universitarie (al Dams di Bologna con un incontro a loro dedicato) e da programmi apparentemente lontanissimi dalla sua estetica. Basti pensare all’ultima edizione di X Factor, dove la sua Sono un ribelle mamma è stata interpretata, con successo, dalla giovane Maria Tomba.

A questo ritorno di interesse nei confronti della figura del cantante , che esordì nel 1977 con l’album Inascoltable, ha contribuito sicuramente anche la scoperta, tra le tante carte che fanno parte di un lascito proprio a Testoni, di una serie di testi inediti che lo scrittore Pier Vittorio Tondelli, con il quale condivideva la frequentazione della creativa e turbolenta Bologna tra la fine degli anni 70 e i primi 80, aveva composto per lui, immaginando che potessero diventare delle sue canzoni.

I brani sono stati eseguiti dal vivo dagli Skiantos di oggi in attesa, dovrebbe avvenire a breve, di essere registrate.

Nel frattempo, le serate di Bologna e Ravenna sono una occasione per rivivere la straordinaria avventura umana e artistica di Roberto ‘Freak’ Antoni in compagnia di una band che eseguirà i suoi lavori più significativi, provando, almeno in parte, a ‘rievocare’ quella notte leggendaria del festival Bologna Rock, quando, nel 1979, il gruppo invitato a partecipare al concerto, decise di preparare una vera cena sul palco, invece di suonare. Perché, come recita il titolo della serata, l’esortazione provocatoria e divertita era, allora come adesso, Fate largo all’avanguardia…

Nel corso della serata sono previsti anche contributi video e in presenza di amici del cantante scomparso il 12 febbraio 2014 a neanche sessant’anni. L’ingresso a Bologna come in tutti gli altri locali che hanno aderito, è gratuito. Per accedere al Locomotiv è necessaria la tessera AICS.